La Casa Rosada reemplazó a la cúpula del organismo que cubre a casi seis millones de jubilados. El recambio ocurre en medio de demoras de fondos y reclamos de prestadores.

El Gobierno nacional reemplazó la conducción del PAMI, el organismo que cubre la salud de casi seis millones de jubilados y pensionados en todo el país. La Casa Rosada designó a Verónica Gabriela Pérez como directora ejecutiva y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva. Con esa decisión dejaron sus cargos Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, quienes estaban al frente del instituto desde el 21 de diciembre de 2023.

El anuncio fue difundido este lunes por el Ministerio de Salud de la Nación. Según esa cartera, el cambio responde a “una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país”. La comunicación oficial no precisó cambios operativos inmediatos para las delegaciones provinciales.

Perfil de la nueva conducción

Verónica Gabriela Pérez es abogada y escribana, y ya había tenido funciones dentro de PAMI como directora de la UGL VIII (Unidad de Gestión Local, la delegación que atiende a los afiliados de una zona) en San Martín, provincia de Buenos Aires. El ministerio sostuvo que su designación permitirá “dar continuidad a las políticas de transformación institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados concretos para los afiliados”. Desde la primera semana de septiembre, Pérez ya se desempeñaba como coordinadora ejecutiva del organismo, en reemplazo de Juan Cruz Montero, funcionario vinculado al entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.

Salidas y tensiones internas

La salida de Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo se produjo en un contexto de tensiones internas. En septiembre, ambos se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, y le transmitieron su malestar por lo que consideraban una intervención de funcionarios cercanos a Caputo en decisiones clave del organismo. Ese conflicto se acumuló durante meses y terminó con el reemplazo formalizado en el Decreto 1412/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Presión financiera sobre la obra social

El recambio ocurre mientras PAMI arrastra demoras en las transferencias del Tesoro nacional, lo que derivó en deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores de salud. A la vez, médicos de distintas regiones del país reclamaron por honorarios atrasados y aranceles que consideraban bajos, una situación que generó cortes y dificultades para la atención de afiliados. En ese marco, la nueva conducción tendrá como prioridad declarada mejorar la eficiencia administrativa, simplificar trámites y reforzar los controles internos.

El Ministerio de Salud dijo que el objetivo es “consolidar un PAMI más ágil, moderno y eficaz, capaz de responder de manera oportuna a las necesidades de sus afiliados”. Los jubilados y pensionados de San Juan que integran la obra social quedan alcanzados por esta nueva conducción, aunque el anuncio no incluyó medidas específicas para la provincia. El seguimiento queda puesto ahora en la implementación de la nueva gestión y en la evolución de los pagos a prestadores.