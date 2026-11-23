Andrew Huberman explicó cómo la sustancia modifica neurotransmisores y por qué sostiene la dependencia. También diferenció esos efectos de los daños del tabaquismo y el vapeo.

La nicotina activa circuitos cerebrales vinculados con la recompensa, la atención y el estado de alerta, un mecanismo que ayuda a explicar por qué muchas personas mantienen su consumo aunque intenten dejar el cigarrillo, los vapeadores u otras formas de administración.

En una edición de Huberman Lab Essentials, el neurocientífico y profesor de la Escuela de Medicina de Stanford, Andrew Huberman, diferenció los efectos de la sustancia de los daños que atribuyó a los dispositivos y productos que la contienen. La distinción es relevante porque separa el mecanismo de dependencia de las consecuencias asociadas al modo de consumo.

Receptores y neurotransmisores Huberman explicó que la nicotina se une a receptores nicotínicos de acetilcolina presentes en el cerebro y en el resto del organismo. Entre ellos mencionó el receptor alfa-4 beta-2 como uno de los principales mediadores de sus efectos neurológicos. Una revisión citada en el material señaló que los receptores nicotínicos que contienen la subunidad β2, entre ellos los α4β2, son centrales en el refuerzo de la nicotina y en la liberación de dopamina en el núcleo accumbens.

Tras el consumo, la sustancia favorece la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, una zona vinculada con el circuito mesolímbico de recompensa. Según el neurocientífico, ese mecanismo provoca un aumento breve de la motivación, el bienestar y la disposición para realizar actividades. También eleva la disponibilidad de acetilcolina, un neuromodulador relacionado con la concentración, con un efecto transitorio sobre el foco mental que estimó en entre 30 y 45 minutos.

Efectos físicos A ello se suma la activación de la noradrenalina en el locus cerúleo, un grupo de neuronas situado en la parte posterior del cerebro. Esa respuesta incrementa la alerta y la activación fisiológica. “Está haciendo que las personas se sientan motivadas y bien, que se sientan concentradas y que estén alertas”, afirmó Huberman. El especialista sostuvo además que, entre dos y 15 minutos después de la ingesta, según la vía de administración, la nicotina puede elevar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad del corazón.

Huberman también detalló que la molécula activa neuronas POMC del hipotálamo, asociadas con la regulación del apetito. De acuerdo con su explicación, ese proceso reduce el deseo de comer y puede elevar el metabolismo entre 2% y 5%, aunque remarcó que se trata de un efecto temporal. El especialista diferenció esos mecanismos de los efectos de fumar, vapear o mascar tabaco, y afirmó que esas prácticas afectan las células endoteliales, que recubren los vasos sanguíneos y participan en el transporte de sangre y nutrientes hacia órganos y tejidos.