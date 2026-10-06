En el Mes Rosa, especialistas detallaron cómo acceder a mamografías y test de HPV en el sistema público. La provincia también apunta a reforzar la vacunación contra el virus del papiloma humano.

En el marco del Mes Rosa, la directora de Materno Infantil, Lenka Dumansich, y la ginecóloga oncóloga Andrea Rizzo describieron en Telesol cómo acceder a los controles preventivos de cáncer de mama y de cuello uterino en San Juan. Ambas participaron del programa Sentite Joven y plantearon que los chequeos deben sostenerse durante todo el año, no solo en octubre. La difusión apunta a ampliar la cobertura de estudios en una provincia que cuenta con recursos fijos y móviles para llegar a más departamentos.

Red provincial de estudios Dumansich señaló que el sistema de salud provincial dispone de ocho mamógrafos fijos distribuidos en los departamentos y de una unidad móvil para las zonas donde no hay equipamiento permanente. Según explicó, también se arma un listado de mujeres sin cobertura social y se coordina con agentes sanitarios para localizarlas en sus domicilios. La funcionaria resumió ese mecanismo al señalar: "Esos listados de mujeres se los damos a los agentes sanitarios, que son las personas que conocen a esas personas y van y las buscan en las casas".

Detección temprana Rizzo remarcó que la mamografía sigue siendo el estudio indicado para detectar a tiempo el cáncer de mama, que describió como la principal causa de muerte oncológica en mujeres. La especialista advirtió: "Si nos hacemos el autoexamen y encontramos una lesión o un bultito, ya hemos llegado tarde". Además, recomendó realizar ese control todos los años a partir de los 40 años, una frecuencia que busca anticipar diagnósticos y facilitar tratamientos en etapas iniciales.

Prevención de cuello uterino Las profesionales también se refirieron al cáncer de cuello uterino y recomendaron a las mujeres mayores de 30 años realizarse el test de HPV (virus del papiloma humano) por autotoma, un procedimiento gratuito en el sistema público. A la vez, pidieron completar el esquema de vacunación contra el HPV en chicas y chicos de 11 años, con el objetivo de reducir la circulación del virus en el mediano plazo. En ese esquema, el acceso al test y a la inmunización aparece como una herramienta de prevención primaria y secundaria dentro de la red sanitaria provincial.

Hábitos y acceso Como cierre, Dumansich y Rizzo sumaron recomendaciones vinculadas con la actividad física, la alimentación equilibrada y el descanso como prácticas de cuidado general de la salud. Dumansich insistió en la necesidad de no postergar el estudio anual y planteó: "Si no te has hecho la mamografía este año, sacá ya un turno. Tenemos turnos y te lo vas a poder hacer". La disponibilidad de turnos y la cobertura territorial de los dispositivos públicos quedan como las variables centrales para sostener la estrategia de detección temprana durante el resto del año.