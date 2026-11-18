El Ministerio de Salud de la Nación registró una baja de la mortalidad entre 2014 y 2024. Siguen siendo clave los controles, la edad y los antecedentes familiares.

En noviembre, mes de visibilización de la salud masculina bajo la campaña internacional Noviembre Azul, especialistas insisten en la detección temprana del cáncer de próstata, una enfermedad que mantiene una incidencia alta en Argentina. Según datos difundidos en el texto de referencia, el tumor registra entre 11.600 y 13.000 diagnósticos anuales y representa cerca del 20% de todos los cánceres detectados en varones. La enfermedad puede desarrollarse sin síntomas durante un período prolongado, lo que vuelve centrales los controles médicos y la evaluación de antecedentes personales y familiares.

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los varones del país y, de acuerdo con el material original, cerca del 90% de los casos se diagnostica en mayores de 65 años. El Ministerio de Salud de la Nación informó que la tasa de mortalidad descendió 26% entre 2014 y 2024, aunque alrededor de 3.600 hombres mueren cada año por esta causa. En el conjunto de los tumores que provocan más fallecimientos en varones, se ubica detrás del cáncer de pulmón y del colorrectal.

Edad y antecedentes Juan Cruz Gallo, jefe del Servicio de PET-CT y Medicina Nuclear de Diagnóstico Maipú, señaló que la edad es uno de los principales factores de riesgo y precisó que la edad promedio al momento del diagnóstico es de 75 años. El especialista también indicó que entre el 5% y el 10% de los tumores pueden tener un componente hereditario. En ese marco, tener un padre o un hermano con cáncer de próstata incrementa las probabilidades de desarrollar la enfermedad, especialmente si el diagnóstico familiar ocurrió antes de los 60 años.

La evaluación inicial suele incluir un análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico, conocido como PSA, una proteína producida por la próstata. Un valor elevado no confirma por sí solo la presencia de un tumor, porque también puede responder a otras afecciones, como la hiperplasia prostática benigna, un agrandamiento no canceroso de la glándula. En algunos casos, cuando los resultados se ubican entre 3 y 10 ng/ml y no hay otros síntomas, el médico puede indicar repetir el estudio para verificar el resultado.

Diagnóstico y tratamiento Otra herramienta de evaluación es el tacto rectal, que permite observar tamaño, consistencia y superficie de la próstata. Si persiste la sospecha, pueden sumarse estudios por imágenes como la resonancia magnética multiparamétrica y el PET-PSMA, sigla de tomografía por emisión de positrones con antígeno prostático específico de membrana. La resonancia ayuda a ubicar lesiones dentro de la glándula y orientar biopsias, mientras que el PET-PSMA permite buscar posibles focos en ganglios, huesos y otros órganos, además de medir la extensión de la enfermedad.

Cuando existen antecedentes familiares relevantes o diagnósticos a edades tempranas, también puede indicarse un estudio genético. El material menciona el panel NGS para cáncer de próstata hereditario, que analiza alrededor de 20 genes asociados al riesgo, entre ellos BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, ATM, MSH2 y MSH6. Si la evaluación clínica y los estudios por imágenes confirman la sospecha, el paso siguiente puede ser una biopsia prostática. La elección del tratamiento depende del estadio, la agresividad del tumor, la condición general del paciente y sus preferencias, con impacto directo en la calidad de vida.

Prevención y seguimiento Aunque no existe una forma de evitar por completo la enfermedad, el texto subraya que la actividad física regular, una alimentación equilibrada, un peso adecuado y evitar el tabaco forman parte de las recomendaciones generales. En el marco de Noviembre Azul, los especialistas remarcan tres ejes: conocer los antecedentes familiares, consultar con un profesional y definir los controles según la edad y el riesgo individual. La baja de la mortalidad en la última década muestra avances en el abordaje, pero el volumen de diagnósticos y fallecimientos mantiene vigente la necesidad de mejorar el acceso al diagnóstico y a las herramientas de mayor precisión.