La aplicación ya está disponible para Android y iOS. Requiere cuenta activa de Ciudadano Digital y centraliza credencial, recetas y gestiones.

Los afiliados de la Obra Social Provincia (OSP) ya pueden hacer trámites, revisar recetas y consultar su historial médico desde el celular. La entidad lanzó una aplicación gratuita para Android e iOS, con el objetivo de reducir gestiones presenciales en sus oficinas.

La App OSP está disponible para descargar en Google Play y en Apple Store. Para usarla, la obra social informó que es necesario contar con una cuenta activa de Ciudadano Digital, el sistema que valida la identidad del afiliado ante el Estado provincial.

La herramienta concentra en un solo acceso la Credencial Digital, que permite identificarse mediante un código QR o un código temporal, y también muestra las credenciales de la familia a cargo. Además, incluye las Recetas Digitales, donde se pueden ver las órdenes médicas disponibles, y la sección Mi Salud, con el historial de consultas, estudios, medicamentos e internaciones.

Servicios disponibles

Desde el celular también se puede consultar la cobertura vigente, la afiliación, la red de farmacias, el listado de prestadores y el vademécum, es decir, el listado oficial de medicamentos. La aplicación suma trámites en línea como pedidos de consultas extra, cartas en tránsito, reclamos y descarga de recetas y certificados. Según la información difundida por la obra social, cada solicitud queda con seguimiento de estado.

Cómo acceder

Para comenzar a usarla, el afiliado debe contar con un celular con Android o iOS y conexión a internet. Luego debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar “App OSP” u “Obra Social Provincia” y descargarla de manera gratuita. Después, el ingreso se realiza con el usuario y la clave de Ciudadano Digital. Una vez dentro, el sistema permite verificar la credencial propia y la del grupo familiar a cargo, generar el código QR y operar sin concurrir a la obra social.