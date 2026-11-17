La red provincial de atención a las adicciones registra entre 140 y 145 personas en tratamiento activo y cuenta con un equipo de 185 profesionales, según la Dirección de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos. El dispositivo atraviesa cambios para responder a nuevas demandas de atención en San Juan. Entre los consumos que más consultas generan, el alcohol sigue al frente entre las sustancias legales.

De acuerdo con los registros de la Dirección, el consumo excesivo de alcohol aparece naturalizado tanto entre jóvenes como en otros sectores de la sociedad. Ese dato importa porque el alcohol sigue siendo la sustancia legal de mayor impacto en la demanda asistencial. En paralelo, entre las sustancias ilegales, las consultas se concentran en marihuana, cocaína y psicofármacos.

Nuevas demandas de atención

La Dirección también advierte por el aumento de familias que piden ayuda por el uso excesivo de pantallas en chicos y adolescentes. Los especialistas señalan que la sobreexposición a dispositivos no se limita al tiempo de uso, sino que puede asociarse con riesgos como la ludopatía infantil, el acceso a apuestas y casinos ilegales y el contacto con contenidos no adecuados para la edad. En ese marco, la asistencia incorpora problemáticas que no existían con la misma intensidad en etapas anteriores.

Las personas en tratamiento tienen entre 15 y 60 años, aunque el grupo más numeroso está entre los 17 y 25 años. A nivel nacional, la edad promedio de inicio del consumo es de 13 años, mientras que en los casos atendidos en San Juan predominan los chicos desde los 15 años. El perfil de los pacientes también cambió: antes, 8 de cada 10 eran varones y ahora la proporción es de 60% varones y 40% mujeres.

Dispositivos de atención

Daniela Merlo, directora de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos, afirmó que la adaptación de los espacios de internación, entre ellos la Residencia María del Carmen, permitió remover una barrera previa. Según explicó, ahora las madres pueden permanecer con sus hijos durante el tratamiento. La atención se organiza en tres modalidades: tratamiento ambulatorio, centros de día y centros de internación, con planes terapéuticos definidos según la gravedad del consumo, los recursos personales y el acompañamiento familiar.

El equipo de 185 personas está integrado en un 95% por profesionales de la salud mental, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, psiquiatras, sociólogos y operadores. Las autoridades sostienen además que crece la cantidad de pacientes que consultan por decisión propia, un dato que ayudó a reducir la llamada “puerta giratoria”, es decir, el ingreso y egreso en menos de 24 horas. La red también ofrece talleres de barbería, herrería, boxeo, arte y trekking, con actividades que llegaron a convocar a más de 120 jóvenes.

La directora indicó que esos espacios incluyen nociones de economía social para que los pacientes puedan administrar sus recursos y buscar empleo. El acompañamiento familiar se completa con psicoeducación y terapias grupales. Quienes necesiten una consulta pueden acercarse a las Unidades Municipales distribuidas en los departamentos, a través de convenios con los municipios, o a la sede central en el departamento Santa Lucía, en Irigoyen y Roca. También está habilitado el pedido de turno las 24 horas en consumosproblematicos.sanjuan.gob.ar.