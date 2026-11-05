La segunda edición de “Por un San Juan libre de ACV” reunió a equipos de salud e instituciones en la Estación San Martín. Hubo controles, vacunación, testeos y orientación sanitaria.

En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), se realizó en la Estación San Martín la segunda caminata “Por un San Juan libre de ACV”, con el objetivo de promover la prevención, la identificación temprana de signos y síntomas y la consulta oportuna. La actividad apuntó a reforzar que el tratamiento temprano incide en el pronóstico de una patología tiempo-dependiente. También buscó acercar información práctica a pacientes, familias y público en general.

La iniciativa fue organizada por el Servicio de Neurología del Hospital Dr. Guillermo Rawson junto al equipo de Neurología San Juan y otras instituciones sanitarias. Durante la jornada, el Ministerio de Salud participó con un dispositivo de prevención, promoción y asistencia sanitaria que incluyó controles de signos vitales, testeos de VIH, vacunación, acciones del Programa Antisedentarismo y orientación a los participantes. Estuvieron presentes el secretario de Planeamiento y Control de Gestión, Gastón Jofre; la secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sanchez; y la directora de Relaciones Hospitalarias, Natalia Schiaroli.

Factores de riesgo y señales La doctora Mariana Riveros explicó que la caminata busca transmitir que el ACV puede prevenirse mediante controles periódicos y hábitos saludables. Entre los principales factores de riesgo mencionó la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y el sobrepeso. En ese marco, señaló que la debilidad en un brazo, los trastornos del lenguaje y la asimetría facial pueden ser indicios de un ACV y requieren una consulta médica inmediata. La detección temprana es clave porque el tiempo de respuesta condiciona el acceso al tratamiento.

Riveros sostuvo además: “Caminar suma porque es ejercicio y nos ayuda a prevenir, pero también es una oportunidad para encontrarnos y recorrer distintos stands donde se brinda información sobre cómo prevenir, identificar y tratar un ACV”. La propuesta incluyó también información sobre rehabilitación y acompañamiento de las personas que atravesaron un accidente cerebrovascular, además del rol de las familias en el proceso de recuperación. Ese enfoque amplía la intervención sanitaria más allá de la urgencia inicial.

Trabajo interdisciplinario La jornada contó con la participación de equipos del Ministerio de Salud, el Hospital Guillermo Rawson, Rehabilitar San Juan, Clínica El Castaño, Instituto de Neurociencias y Fusionarte, entre otras instituciones. La presencia conjunta de esos actores permitió combinar prevención, asistencia y difusión de información en un mismo espacio. Según lo informado, la actividad buscó consolidar un abordaje comunitario e interdisciplinario sobre una enfermedad en la que la prevención, el reconocimiento de síntomas y la rehabilitación resultan determinantes.

La propuesta cerró con la reafirmación de que el ACV puede prevenirse, reconocerse, tratarse y rehabilitarse, siempre que exista consulta médica rápida ante los signos de alarma. En ese esquema, la continuidad de los controles y la difusión de información quedan como variables centrales para próximas acciones de concientización sanitaria en la provincia.