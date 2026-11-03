El Ministerio de Salud realizará la quinta edición de “La noche de las mamografías”. La jornada será para mujeres de 40 a 70 años y tendrá atención en ocho hospitales y una unidad móvil.

El Ministerio de Salud de San Juan realizará el próximo 6 de noviembre, entre las 18 y las 22, la quinta edición de “La noche de las mamografías”, una jornada gratuita orientada a facilitar el acceso al estudio que permite detectar a tiempo el cáncer de mama.

La convocatoria está dirigida a mujeres de 40 a 70 años que no se hayan hecho una mamografía en los últimos 12 meses. Según la cartera sanitaria, el estudio será completamente gratuito y no requerirá derivación médica ni contar con obra social. La campaña se presenta bajo el lema “15 minutos que valen una vida”.

Turnos y acceso

Para obtener un turno, las interesadas podrán comunicarse por WhatsApp al 264-4592201 o llamar a la línea gratuita 0800-222-4002. Cada mamógrafo disponible tendrá 30 turnos durante la noche y, si no hubiera lugar, el turno se reprogramará de manera automática para los días siguientes.

Red de atención

La atención se distribuirá en ocho hospitales y una unidad móvil en distintos departamentos de la provincia. Los centros habilitados serán el Hospital Rawson, en Capital; el Hospital César Aguilar, en Caucete; los hospitales Marcial Quiroga y Julieta Lanteri, en Rivadavia; el Hospital San Roque, en Jáchal; el Hospital 25 de Mayo; el Hospital Federico Cantoni, en Pocito; y el Hospital Tomás Perón, en Rodeo, Iglesia.

Además, habrá una unidad sanitaria móvil en la Escuela Obispo Zapata de Caucete, ubicada en calle Paso de Los Andes 5529. Quienes tengan dudas sobre el estudio podrán consultar en cualquiera de los centros adheridos antes del 6 de noviembre para coordinar su turno con anticipación.