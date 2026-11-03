La actividad será el domingo 8 de noviembre, de 15 a 19, en Capital. Busca promover la donación voluntaria y sostener las reservas para pacientes que requieren transfusiones.

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), realizará una colecta de sangre el domingo 8 de noviembre, entre las 15 y las 19, en el Parque de Mayo, sobre Paseo Las Palmeras, en Capital. La convocatoria se enmarca en el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y apunta a promover la donación habitual. Según la cartera sanitaria, la participación de los sanjuaninos es necesaria para sostener las reservas destinadas a pacientes que requieren transfusiones y otros tratamientos médicos.

Una fecha con fundamento normativo

El Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre se conmemora cada 9 de noviembre en homenaje al médico e investigador argentino Luis Agote. En 1914, en Buenos Aires, realizó la primera transfusión de sangre humana mediante un método que evitaba la coagulación con citrato de sodio. Ese avance permitió conservar la sangre y sentó las bases de los bancos de sangre modernos. La fecha quedó establecida por la Ley Nacional 25.936, que promueve la donación voluntaria, solidaria, habitual y anónima.

Cambio de criterio sanitario

La conmemoración busca consolidar un cambio cultural respecto de la donación vinculada únicamente a la reposición de sangre. El enfoque promovido por la norma y por el sistema de salud es que donar se convierta en una práctica regular, sin depender de una necesidad puntual de familiares o allegados. En ese marco, la colecta en San Juan se presenta como una instancia concreta para sumar donantes y reforzar el stock disponible.

Impacto asistencial

La donación de sangre es utilizada en situaciones de enfermedad, cirugías y emergencias. De acuerdo con el mensaje difundido por el Ministerio de Salud, una sola donación puede representar una oportunidad de vida para quienes necesitan transfusiones. La cartera sanitaria también remarcó la importancia de sostener la participación comunitaria y de fortalecer la conciencia sobre la donación regular. La actividad del domingo 8 de noviembre será, además, una instancia de difusión pública sobre ese sistema de provisión.

La colecta quedará habilitada durante cuatro horas en el Parque de Mayo, y la referencia temporal central para seguir el operativo es esa jornada de noviembre. El anuncio no informó otros requisitos ni cupos, por lo que la organización y la demanda efectiva quedarán sujetas a la convocatoria de ese día.