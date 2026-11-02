La Nación oficializó una vacuna que reúne seis protecciones en una sola aplicación. Regirá para bebés nacidos desde el 1 de enero de 2028 y será obligatoria en todo el país.

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó al Calendario Nacional de Vacunación una nueva vacuna hexavalente acelular para simplificar el esquema del primer año de vida. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1567/2026, publicada en el Boletín Oficial. La dosis será gratuita y obligatoria en todo el país para los chicos nacidos desde el 1 de enero de 2028, incluida San Juan.

La cartera sanitaria sostuvo que el objetivo es reducir la cantidad de pinchazos que recibe cada bebé y bajar las reacciones adversas asociadas a la aplicación, como fiebre o dolor en la zona de inyección. La incorporación modifica el esquema para los nacidos a partir de esa fecha, mientras que quienes hayan nacido antes deberán completar el calendario tradicional según su edad. También se mantiene sin cambios la dosis de recién nacido contra la hepatitis B y el resto de las vacunas del calendario vigente.

Seis enfermedades en una sola dosis La nueva fórmula protege contra difteria, tétanos, tos convulsa o coqueluche, hepatitis B, poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae tipo b, bacteria que puede causar meningitis y neumonía. El esquema prevé tres aplicaciones a los 2, 4 y 6 meses de vida, más un refuerzo entre los 15 y 18 meses. Con ese diseño, los chicos ya no necesitarán el refuerzo tradicional contra la poliomielitis que hasta ahora se aplicaba a los 5 años.

Antecedente sanitario La vacuna hexavalente no es una tecnología nueva en el país. Hasta ahora se utilizaba solo en bebés prematuros de muy bajo peso, por lo que la resolución amplía su alcance a toda la cohorte de nacidos desde 2028. Según el texto oficial, su componente contra la tos convulsa es acelular, es decir, contiene antígenos purificados en lugar de la bacteria entera, lo que reduce la aparición de fiebre, dolor o inflamación tras la aplicación.

Evaluación técnica La decisión contó con el aval de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que evaluó estudios científicos y la experiencia de otros países. A partir de esa recomendación, el Ministerio dispuso la incorporación al calendario nacional. El cambio no altera el esquema de los niños nacidos antes del 1 de enero de 2028, que deberán seguir con las dosis que les correspondan por edad.