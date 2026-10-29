Erika González explicó señales de alerta y medidas para actuar a tiempo ante un ACV. El 4 de noviembre habrá una caminata de concientización en San Juan.

En el marco del Día Internacional del Accidente Cerebrovascular (ACV), la neuróloga Erika González explicó en el programa Modo Tarde que hasta el 90% de los casos puede prevenirse con control de factores de riesgo y hábitos saludables. La especialista remarcó que el reconocimiento temprano de los síntomas resulta determinante para el tratamiento. También informó que el 4 de noviembre se realizará una caminata de concientización en San Juan.

Tiempo y diagnóstico González sostuvo que en neurología “el tiempo es cerebro” y que la velocidad con la que se identifican los síntomas condiciona las posibilidades de intervención. Según explicó, el ACV no afecta solo a personas mayores y puede presentarse a cualquier edad. En pacientes jóvenes, agregó, puede vincularse con arritmias y alteraciones de la sangre o del sistema inmunitario.

Señales de alerta La médica señaló que los síntomas suelen aparecer de manera repentina y no deben confundirse con un malestar pasajero. Entre las principales señales mencionó la pérdida de fuerza o debilidad en un brazo, una pierna o la mitad de la cara, además de dificultades para hablar o comprender lo que otra persona dice. También advirtió sobre los dolores de cabeza muy intensos y súbitos, al afirmar que “la que interrumpe en un minuto, donde el paciente dice 'se me parte la cabeza', es una emergencia”.

Qué hacer Ante la aparición de esos signos, González indicó que no debe perderse tiempo y que la primera medida es registrar la hora exacta de inicio de los síntomas, porque ese dato puede definir el tratamiento. Recomendó acudir de inmediato a una guardia médica o solicitar asistencia de emergencia. Además, desaconsejó la automedicación con aspirinas, medicamentos para la presión o diuréticos, y pidió no esperar a que las manifestaciones cedan tras el descanso.

Actividad en San Juan Como parte de las acciones de prevención, la segunda caminata de concientización llevará el lema “Caminar es salud, prevenir es vida”. La actividad comenzará a las 17 en la Estación San Martín y está organizada por Neurología San Juan, el Hospital Rawson, la Clínica El Castaño y la Clínica Rehabilitar. Durante la jornada habrá stands informativos y propuestas vinculadas con kinesiología, psicología, fonoaudiología y nutrición.