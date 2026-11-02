La Nación incorporó una vacuna que reúne seis protecciones en una sola dosis. Regirá para bebés nacidos desde el 1° de enero de 2028.

El Ministerio de Salud de la Nación incorporará una nueva vacuna al calendario obligatorio a partir de 2028. Se trata de la vacuna hexavalente, también llamada séxtuple, porque protege contra seis enfermedades con una sola inyección. El cambio alcanzará únicamente a los bebés que nazcan desde esa fecha, por lo que no modifica de manera inmediata el esquema vigente para las familias con chicos ya nacidos.

La nueva dosis cubre difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y poliomielitis, además de las infecciones por Haemophilus influenzae tipo b. Esa bacteria puede provocar cuadros graves como meningitis y neumonía. Actualmente esas protecciones se aplican por separado, con vacunas distintas del calendario nacional.

La incorporación quedó formalizada mediante la Resolución 1567/2026, que fija su aplicación para los nacidos a partir del 1° de enero de 2028. Quienes hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2027 seguirán con el esquema actual, que combina las vacunas pentavalente e IPV, sigla de vacuna inactivada contra la poliomielitis. Cada niño completará el esquema según las edades e intervalos vigentes al momento de su nacimiento.

Esquema y refuerzo El nuevo esquema prevé tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de vida, más un refuerzo entre los 15 y 18 meses. Quienes completen ese circuito ya no necesitarán el refuerzo de IPV a los 5 años. La dosis de hepatitis B al nacer se mantendrá sin cambios respecto del esquema actual.

Desde la cartera sanitaria señalaron que la medida busca mejorar la adhesión de las familias y reducir las oportunidades perdidas de vacunación. La decisión se apoyó en una recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que analizó evidencia científica, la experiencia de otros países y los registros de reacciones adversas de 2025. En ese marco, la vacuna ya se utilizaba en el sistema público para un grupo de bebés prematuros, con el objetivo de disminuir reacciones adversas.

Cobertura en baja El anuncio se produce en un contexto de caída en las coberturas de vacunación. En 2026, la primera y segunda dosis de la vacuna quíntuple alcanzaron al 65% de los chicos, la tercera llegó al 61% y el refuerzo no superó el 50%. En el caso de la vacuna contra la poliomielitis, el refuerzo llegó apenas al 37,9%. El nuevo esquema quedará vigente para los nacidos desde 2028, mientras el sistema de salud mantenga el cronograma actual para las cohortes anteriores.