La formación se dictó en tres jornadas y alcanzó a 18 instituciones educativas del departamento. El programa provincial apunta a reforzar prevención y vigilancia desde las aulas.

El Programa Provincial de Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial finalizó en Angaco el curso docente “Hablemos de Chagas y de Dengue”, orientado a reforzar la prevención de ambas enfermedades a través de la comunidad educativa. La iniciativa buscó trasladar información preventiva a las familias y a los distintos ámbitos comunitarios del departamento.

La capacitación se desarrolló durante tres jornadas presenciales en la Escuela Juan José Paso, en la localidad de Las Tapias, y estuvo organizada en siete módulos teórico-prácticos. Según la información difundida, los docentes trabajaron contenidos sobre características del Chagas y el dengue, formas de transmisión, manifestaciones clínicas, medidas de prevención, vigilancia y control.

Como resultado del trayecto, 40 docentes aprobaron la formación después de diseñar y presentar proyectos institucionales específicos. Esas propuestas pedagógicas y comunitarias se implementarán en 18 instituciones y comunidades educativas del departamento, con el objetivo de multiplicar los contenidos trabajados y sostener acciones de prevención desde las aulas.

Respaldo institucional

El curso contó con el auspicio del Ministerio de Salud, mediante la Resolución N.º 2176-2026, y con el reconocimiento oficial del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Educación, mediante la Resolución N.º 6518-2026. Ese marco administrativo le otorga validez institucional a la propuesta y permite su articulación con el sistema educativo provincial.

Instituciones alcanzadas

La propuesta involucró al Colegio Nuestra Señora del Carmen; las escuelas Isla Vicecomodoro Gustavo Marambio Emer, Capitán Juan Eugenio Mallea Emer, Cirilo Sarmiento, Dr. Bernardo Houssay Navarro, José Alejandro Segovia, Juan Huarpe Emer, Juan José Paso, Juan Jufré, Juan Pascual Pringles Emer, Mary Mann y Profesor Víctor Mercante; la ENI N.º 38 La Ñusta; y los JINZ N.º 13 y N.º 14 vinculados a distintas escuelas del departamento. Con esta acción, el programa provincial suma una línea de trabajo centrada en formación docente, vigilancia epidemiológica y prevención comunitaria frente al Chagas y el dengue.