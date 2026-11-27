El Ministerio de Salud difundió, a través del Programa Provincial de Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial, dependiente de la División Epidemiología, el Departamento de Medicina Sanitaria y la Secretaría Técnica, una serie de medidas preventivas para reducir la reproducción del mosquito transmisor del dengue. La recomendación se vincula con las temperaturas elevadas del verano y las lluvias abundantes, condiciones que favorecen la proliferación del vector. El objetivo es disminuir los criaderos en domicilios y espacios abiertos donde se acumula agua. La difusión oficial apunta a sostener acciones de control antes de que aumente la presencia del mosquito.

Descacharreo y limpieza El descacharreo consiste en retirar y eliminar objetos en desuso que puedan acumular agua de lluvia o de riego y transformarse en criaderos, como botellas, latas, neumáticos, baldes o recipientes rotos. Para los elementos que se utilizan o permanecen en el hogar, la cartera sanitaria agregó tareas de control y limpieza periódica con cepillado de recipientes que puedan contener larvas y huevos. Entre esos elementos mencionó plantas acuáticas, bebederos de animales, piletas de lona y desagotes de aires acondicionados. La medida busca cortar el ciclo de reproducción del mosquito en los lugares donde el agua queda estancada.

Recomendaciones en patios y viviendas Entre las acciones sugeridas figuran dar vuelta baldes, botellas, latas y bidones que estén al aire libre para evitar que junten agua con la lluvia. También se recomienda renovar y cepillar el agua de los bebederos de mascotas y de las bandejas colectoras de condensación de los aires acondicionados, para remover posibles huevos adheridos. En macetas y floreros, el ministerio indicó colocar arena en los platos o portamacetas y lavar y cepillar los recipientes con agua cada 2 a 3 días, o sustituir el agua por arena húmeda. El mantenimiento regular apunta a reducir superficies aptas para la puesta de huevos.

Entorno y características del vector La cartera sanitaria también pidió mantener patios y jardines con el césped corto y despejar desagües, canaletas, cunetas y acequias para evitar estancamientos. Según la información oficial, el mosquito Aedes aegypti se reconoce por su color oscuro con bandas o escamas blancas en las patas y el cuerpo. Tiene hábitos principalmente diurnos y suele refugiarse en lugares frescos, oscuros y húmedos, tanto en el exterior como dentro de las viviendas durante las horas de mayor calor. Ese comportamiento explica por qué la prevención requiere acciones dentro y fuera del hogar.

Las medidas difundidas por el Ministerio de Salud se inscriben en la prevención estacional del dengue y en el control de criaderos domiciliarios. La efectividad de esas prácticas depende de la continuidad de la limpieza y del vaciado de recipientes con agua acumulada. En ese marco, la autoridad sanitaria sostuvo la necesidad de sostener el descacharreo y el cepillado periódico como acciones básicas de control. El seguimiento de estas recomendaciones resulta especialmente relevante mientras persistan las condiciones de calor y lluvia mencionadas por el organismo.