La sanjuanina Nilda Carbajal forma parte del grupo que presentó en el Senado una iniciativa para el abordaje integral de patologías linfovenosas. El texto plantea cobertura de tratamientos y elementos de compresión por obras sociales.

Nilda Carbajal es la sanjuanina que lucha por que se concrete un proyecto de ley que permita una abordaje integral de patalogìas linfovenosas.

La kinesióloga sanjuanina Nilda Carbajal participó esta semana en la presentación, en el Senado de la Nación, de un proyecto de ley para que las patologías linfovenosas tengan un abordaje integral y para que los tratamientos y elementos de compresión sean cubiertos por las obras sociales. La iniciativa apunta a enfermedades como la insuficiencia venosa, las várices, las trombosis, el linfedema y el tromboembolismo pulmonar, y busca establecer un marco de respaldo para la salud pública y privada. El planteo adquiere relevancia porque esos cuadros suelen requerir dispositivos y prendas de compresión cuyo costo, según la profesional, dificulta el acceso para numerosos pacientes.

Carbajal es la única representante de San Juan dentro del Grupo de Kinesiología Vascular de la Asociación Argentina de Kinesiología. En una entrevista en el programa La Tarde es Nuestra, que conduce Marisa López, explicó que el objetivo es que el sistema de salud “pueda autorizar o respaldar todos los tratamientos a nivel venoso y linfático y, más que nada, cubrir todo lo que son los medios de compresión”. La profesional señaló que el proyecto busca dar una respuesta a pacientes que, en muchos casos, conviven con dolor, pesadez, hinchazón o complicaciones asociadas a estas patologías.

Tratamientos y cobertura

La propuesta legislativa incorpora elementos que hoy forman parte del tratamiento habitual, como vendas, prendas elásticas y otros medios de compresión. De acuerdo con lo expresado por Carbajal, esos insumos son fundamentales para la recuperación y la prevención de complicaciones, pero su costo puede volverlos inaccesibles para muchas familias, en especial cuando se trata de productos de mayor calidad u origen importado. En ese marco, la iniciativa se orienta a que tanto el sector público como el privado cuenten con una ley de respaldo para autorizar y cubrir esas prestaciones.

La kinesióloga vinculó el proyecto con situaciones concretas de pacientes que atraviesan tratamientos por cáncer de mama y luego desarrollan linfedema, una afección que provoca hinchazón por acumulación de linfa. También mencionó a personas con problemas venosos que pasan muchas horas sentadas o de pie, y a quienes podrían beneficiarse con medias de descanso para favorecer el retorno venoso. Según su planteo, la cobertura no se limita a una prestación aislada, sino a un esquema de atención que permita evitar complicaciones y sostener la continuidad del tratamiento.

Agenda y prevención

Además de la presentación legislativa, Carbajal anunció que entre el 4 y el 7 de noviembre participará junto a su equipo del 12° Congreso Interuniversitario Mundial de Flebología, Linfología y Estética, que se realizará en Posadas, Misiones. En ese marco, también habrá una misión humanitaria destinada a personas de bajos recursos, con una previsión de atención para unas 500 personas. La experiencia servirá, según indicó, para comenzar a construir las primeras estadísticas nacionales sobre estas enfermedades.

En San Juan, la agenda continuará con una jornada de prevención prevista para el sábado 10 de octubre, desde las 17, en el Salón Venecia, en Pocito, en el marco de Octubre Rosa. La actividad se orienta a la detección temprana y a la difusión de medidas de cuidado, con el objetivo de llegar antes de que la enfermedad avance. La discusión sobre la cobertura de los tratamientos queda ahora en el plano legislativo, mientras la atención sanitaria y las acciones de prevención siguen en curso.