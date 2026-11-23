Científicos de la Universidad Nacional de La Plata confirmaron la detección del linaje PJ.2.1 de COVID-19 en Argentina, a partir del análisis de tres muestras de pacientes internados en la provincia de Buenos Aires. Según el equipo, se trata de una descendiente de Ómicron con mayor capacidad de transmisión, aunque hasta ahora no hay indicios de mayor gravedad clínica.

El hallazgo surgió del monitoreo que realiza el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Las muestras correspondían a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años, todos internados en hospitales bonaerenses. La secuenciación confirmó que los tres casos pertenecían a ese linaje, descendiente de JN.1 dentro del virus SARS-CoV-2.

Seguimiento genómico La doctora Mariana Viegas, responsable del laboratorio e investigadora de la UNLP y del CONICET, explicó que el trabajo consiste en monitorear virus con impacto en la salud pública. “En el laboratorio se realiza monitoreo genómico de virus con impacto en la salud pública, por lo que cada vez que hay alguna muestra de un paciente que tiene un virus de importancia en salud pública llegan las muestras y en el laboratorio se secuencia, es en este proceso que se detectaron los tres casos de la nueva variante de COVID”, señaló.

La Organización Mundial de la Salud incorporó a PJ.2.1 a la categoría de variante bajo vigilancia, una clasificación que se utiliza cuando un linaje muestra proporciones crecientes a nivel mundial. El organismo indicó que el aumento de detecciones se concentra principalmente en la región de las Américas, con mayor presencia en Canadá y Estados Unidos, y que en los últimos días también se registraron casos en Brasil. En su evaluación, la OMS sostuvo que los datos clínicos comparativos todavía son insuficientes para establecer si esta variante se asocia con una mayor gravedad.

Vacunación y vigilancia El médico infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58.065) dijo a Infobae que el virus tiene la característica de mutar con frecuencia y que, por el momento, se registraron tres casos. “No representa una situación de gravedad. Tampoco hay indicios de que esta variante sea más agresiva que las anteriores”, afirmó. En paralelo, la OMS señaló que ensayos de laboratorio mostraron que los sueros de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a LP.8.1 y XFG lograron neutralizarla.

El dato adquiere relevancia por el seguimiento epidemiológico y por el lugar que ocupa la vacunación en la respuesta sanitaria frente a nuevas variantes. La confirmación de este linaje en muestras de pacientes internados obliga a sostener la vigilancia genómica y a seguir la evolución de los casos detectados en el país y en la región. Por ahora, el antecedente inmediato es la clasificación de la OMS y la evidencia de neutralización observada en laboratorio con formulaciones adaptadas.