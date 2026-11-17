La varicela registró entre las semanas epidemiológicas 1 y 41 de 2026 un total de 10.132 casos en Argentina, según un informe especial del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) citado por la Agencia Noticias Argentinas. La cifra implica una baja del 22,8% frente al mismo período de 2025, cuando se habían notificado 12.447 casos. El relevamiento ubica al año en curso por debajo de los registros de 2023 y 2024, aunque por encima de 2022.

La enfermedad es causada por el virus varicela-zóster (VVZ), un herpesvirus humano que afecta predominantemente a la población infantil. El informe recuerda que, aunque durante años fue considerada una patología benigna de la infancia, puede producir complicaciones severas en personas inmunocomprometidas, embarazadas, recién nacidos y adolescentes o adultos sin inmunidad previa. Ese cambio de enfoque explica por qué la vigilancia epidemiológica sigue siendo relevante aun cuando la incidencia general desciende.

Efecto de la vacuna El BEN atribuye parte de la reconfiguración del cuadro epidemiológico a la incorporación de la vacuna contra la varicela al Calendario Nacional de Vacunación (CNV) en 2016. Desde entonces, se observa una reducción sostenida de casos y de la tasa de incidencia anual, que en 2019 fue de 116 casos cada 100.000 habitantes. La serie histórica muestra además que el pico se produjo en 2010, con más de 180.000 casos registrados, mientras que durante la pandemia por COVID-19 la notificación cayó a 20 casos cada 100.000 habitantes en 2020 y a 15,3 en 2021.

Cambio etario El informe señala que la distribución por edades también se modificó con la vacunación. Antes de su incorporación al CNV, los niños de 0 a 4 años concentraban alrededor del 50% de las notificaciones; luego esa proporción descendió de manera sostenida. En 2023 y 2024, ese grupo representó el 25% de los casos, y en lo que va de 2026 el 21%. En paralelo, el grupo de 10 a 14 años pasó a concentrar el mayor porcentaje de casos desde 2023, con tasas diez veces más altas que las de mayores de 14 años, algo que el reporte vincula con una cohorte previa a la vacunación universal.

Cobertura y distribución Uno de los puntos críticos que identifica el Ministerio de Salud de la Nación es la cobertura de vacunación. El esquema contempla dos dosis: la primera a los 15 meses y la segunda a los 5 años, vigente desde 2022. Según el informe, la cobertura de la primera dosis fue del 44,8% en 2015, llegó al 84,8% en 2022 y bajó al 65,8% preliminar en 2026. En cuanto a la segunda dosis, alcanzó 102,1% en 2022 por la estrategia de recupero de cohortes, pero luego se ubicó en 52,3% en 2023, 45,8% en 2024, 56,2% en 2025 y 45% preliminar al mes de octubre de 2026.

La cartera sanitaria nacional, encargada de la compra y distribución de las vacunas del CNV, informó que durante este año envió 1.222.160 dosis de vacuna contra la varicela y 220 dosis de inmunoglobulina antivaricela a las 24 jurisdicciones. Además, la distribución de 2027 ya está planificada y las dosis del primer trimestre comenzarán a enviarse en diciembre para garantizar disponibilidad desde el 1° de enero. El informe concluye que la circulación sostenida obliga a mantener la vigilancia activa y a sostener la vacunación para prevenir cambios en el patrón de transmisión.