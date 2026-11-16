La campaña se extenderá del 17 al 20 de noviembre, con atención sin turno previo. El cierre incluirá una jornada para reconocer lesiones sospechosas y revisar señales de alarma.

El Hospital Rawson realizará entre el 17 y el 20 de noviembre la 33° Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, con controles gratuitos y actividades de información para detectar lesiones sospechosas. La propuesta apunta a reforzar la consulta temprana en una provincia expuesta a altos niveles de radiación solar, según el propio hospital. La atención será sin turno previo, con cupos limitados y por orden de llegada.

Atención y horarios

El Servicio de Dermatología coordinará las jornadas en Consultorios Externos Adultos del hospital. La atención se hará los días 17 y 19 de noviembre de 8 a 11.30, y el 18 de noviembre de 12 a 15. Quienes no alcancen un lugar recibirán un turno para otra fecha, de acuerdo con lo informado por el establecimiento. El cierre será el 20 de noviembre, de 8.30 a 11, en el patio interno.

Objetivo sanitario

Celina Micheltorena, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Rawson, explicó que la actividad se enmarca en una convocatoria anual de la Sociedad Argentina de Dermatología, a la que San Juan se suma cada año. La médica señaló que la campaña no se limitará a la revisión de la piel, sino que también mostrará el trabajo de los equipos que intervienen cuando se confirma un cáncer. En ese esquema participarán anatomopatólogos, cirugía, oncología, curaciones de avanzada, hematología y trabajadores sociales.

Señales de alerta

Durante la campaña se entregará folletería, protectores solares y muestras de productos a quienes consulten por alguna lesión en la piel. Micheltorena remarcó que deben motivar una consulta una mancha, lunar o herida que cambie de tamaño, color o bordes, que evolucione rápido o que comience a doler. También pidió prestar atención a las heridas que no cicatrizan, porque pueden confundirse con un granito y demorar la consulta médica. La indicación central, según la especialista, es observar la piel con regularidad y no esperar a que aparezcan molestias para consultar.

Prevención y seguimiento

La jornada de cierre llevará por título “Cuidá tu piel y prestá atención a sus señales”. Allí se presentará al equipo que acompaña a los pacientes durante el diagnóstico y el tratamiento, junto con la explicación del circuito asistencial que sigue a una lesión sospechosa. El hospital informó que la campaña concluirá el 20 de noviembre, con una instancia específica para quienes quieran conocer cómo se organiza la atención posterior a la detección de un posible cáncer de piel.