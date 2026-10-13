La internación del papa León XIV para someterse a estudios y una posible intervención por un nódulo pulmonar volvió a poner en agenda un cuadro que exige evaluación médica individualizada. El neumonólogo Carlos Stolzing explicó que estas lesiones pueden tener distintos orígenes y que la conducta depende del tamaño, las características y los antecedentes del paciente. También señaló que, después de una cirugía pulmonar, la recomendación habitual es esperar antes de viajar en avión.

“Hablar de un nódulo es hablar de una lesión que puede ser una cosa benigna o puede ir hasta cáncer o algo maligno. Es muy amplio”, señaló Stolzing al referirse a la situación del pontífice. El especialista aclaró que encontrar un nódulo en el pulmón no implica por sí mismo un tumor maligno. Para definir los pasos a seguir, los médicos deben analizar la lesión y los antecedentes clínicos de la persona.

Entre los elementos que se evalúan figuran el tamaño, la forma, la localización y la composición del nódulo, además del antecedente de tabaquismo y otros factores de riesgo. También se distingue si la lesión es sólida, subsólida o calcificada, entre otras variantes. En términos generales, se considera nódulo pulmonar a una lesión de hasta 30 milímetros; por encima de ese diámetro, pasa a clasificarse como masa pulmonar.

Opciones diagnósticas y tratamiento

A partir de esa evaluación, el equipo médico puede optar por distintos procedimientos. Stolzing sostuvo que las alternativas incluyen nuevos estudios tomográficos, tomografías con contraste, un PET —tomografía por emisión de positrones—, una biopsia o una intervención quirúrgica. El especialista remarcó que no todos los casos requieren una operación inmediata. Algunas lesiones con características benignas pueden controlarse durante meses o años mediante estudios periódicos.

Cuando existe sospecha de malignidad, el estudio debe avanzar para precisar el diagnóstico y definir el tratamiento más adecuado. “Si es algo chiquito, localizado, hay que cuidarlo ya, porque existe la posibilidad de que sea maligno”, explicó, aunque aclaró que la urgencia depende de cada caso y de la valoración del equipo tratante. En ese marco, la decisión médica está condicionada por la evolución observada en los controles.

Cirugía y recuperación

En relación con la intervención, el neumonólogo indicó que hoy muchas cirugías pulmonares se realizan por toracoscopia, una técnica mínimamente invasiva que permite operar dentro del tórax mediante pequeñas incisiones, con cámara e instrumental especializado. Según detalló, durante el procedimiento puede retirarse el segmento afectado, un lóbulo completo o una porción mayor del pulmón, según los hallazgos. La extensión de la cirugía depende de las características de la lesión y de lo que determine el equipo médico.

El tipo de procedimiento también incide en la recuperación posterior. Stolzing señaló que no es lo mismo una operación por toracoscopia que una cirugía abierta, y que el estado general del paciente es otro factor determinante. “Hay postoperatorios que son más cortos y más largos. También depende del estado del paciente”, explicó. En ese sentido, indicó que la evolución de una persona de 40 años con buena condición física puede diferir de la de un adulto mayor.

Plazos antes de volar

Uno de los puntos consultados fue cuánto tiempo debería esperar León XIV para subirse a un avión después de una eventual operación. Sobre ese punto, Stolzing fue cauteloso y advirtió que una cirugía pulmonar requiere un período de recuperación antes de volar. “Mínimo, después de una cirugía toracoscópica, una semana o dos semanas; tendré que ver cómo evoluciona. No puede subirse a un avión de inmediato”, señaló.

Luego, al referirse a un paciente de edad avanzada, sostuvo que aconsejaría permanecer en el lugar durante al menos dos semanas antes de evaluar un desplazamiento, aunque en algunos casos la espera podría extenderse hasta cuatro semanas. El especialista explicó que durante un vuelo influyen los cambios de presión, incluso en una cabina presurizada, además de la necesidad de verificar una oxigenación adecuada. En el caso del pontífice, los tiempos dependerán de la evolución posterior y de las indicaciones del equipo médico que lo atienda.

Frecuencia y causas posibles

El neumonólogo también indicó que los nódulos pulmonares son hallazgos frecuentes en la práctica médica. “Todos los días. Lamentablemente para nosotros tenemos que decir que es una cosa de todos los días”, expresó al ser consultado sobre la frecuencia con la que aparecen estas lesiones. Entre los posibles orígenes mencionó el tabaquismo, uno de los principales factores de riesgo para el cáncer de pulmón.

Además, explicó que el pulmón puede verse afectado por metástasis de tumores originados en otras partes del cuerpo y que algunas infecciones dejan cicatrices con apariencia similar a la de un nódulo. En esos casos, los estudios permiten determinar si se trata de una lesión verdadera o de una alteración que la imita. La definición final, insistió Stolzing, depende de una evaluación integral y de la evolución clínica posterior.