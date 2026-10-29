La Unión Vecinal Chimbas Norte realizará este sábado la cuarta edición de su caminata contra el cáncer de mama, una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad. La concentración será a las 8 de la mañana en la plaza departamental de Chimbas, y la salida hacia la sede vecinal está prevista entre las 9:30 y las 10.

Las organizadoras Milena Amata y Adriana Brito explicaron en el programa de televisión Sentite Joven que la propuesta nació a partir de una pérdida cercana en la institución. Brito señaló: "Un hermano de Jesús fallece a causa de esta enfermedad. Si bien octubre es el mes de la mujer, el cáncer no hace distinción ni de género ni de edad", en referencia al hermano del referente vecinal, que había presidido la unión vecinal. Ese antecedente dio origen a una actividad que busca instalar prevención y detección temprana en el barrio.

El recorrido tendrá una extensión de unos dos kilómetros hasta el camping de la institución. Quienes no puedan completar la caminata podrán dirigirse directamente al predio para esperar al grupo. En la plaza, los participantes recibirán un kit gratuito con una botella, un número para los sorteos y un folleto con información sobre factores de riesgo, prevención y autoexploración mamaria, es decir, la revisión personal de las mamas para detectar cambios.

Convocatoria abierta Las organizadoras invitaron a asistir con una prenda rosa o fucsia, aunque aclararon que no es un requisito obligatorio para participar. "No es un requisito para participar, pero sí es una consigna para poder ser parte. No entregamos remera, pero está bueno que se pongan un outfit", señalaron, y añadieron que habrá pañuelos y vinchas disponibles. También se sumarán agrupaciones de motoqueros, aficionados de Ford Falcon y bomberos voluntarios.

El cierre será en el predio vecinal, con bandas en vivo y sorteos de juegos de living, electrodomésticos, un viaje para dos personas a Villa Carlos Paz y estadías en las termas de Cacheuta. Las organizadoras remarcaron que la actividad no tiene costo de inscripción ni participación: "No hay que pagar nada. Que vayan, que la vamos a pasar muy bien", dijeron. La convocatoria quedará concentrada en la mañana del sábado, con traslado posterior al camping y actividades de cierre en la misma jornada.