La diabetes tipo 2 puede avanzar durante años sin presentar síntomas y muchas personas desconocen que tienen la enfermedad. Por eso, la prevención, los controles periódicos y los cambios en la alimentación y la actividad física aparecen como herramientas centrales para reducir riesgos y detectar el cuadro a tiempo. Así lo explicó la diabetóloga María Elisa Quiroga Conte Grand durante una entrevista en Radio Mil20.

La especialista remarcó que, al hablar de diabetes, no alcanza con concentrarse en quienes ya tienen diagnóstico, sino también en la prevención. Señaló que la diabetes tipo 2 es la más asociada con los hábitos de vida y una de las que ofrece mayores posibilidades de prevención. Sin embargo, aclaró que su aparición no depende exclusivamente de decisiones individuales.

Factores de riesgo En ese punto, sostuvo: “No es la culpa de un paciente”. Explicó que también intervienen factores hereditarios, biológicos y ambientales, además de los hábitos cotidianos. En ese marco, indicó que el movimiento y una alimentación saludable son dos herramientas centrales para disminuir la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Uno de los problemas principales, según detalló, es que la diabetes puede permanecer silenciosa durante mucho tiempo. Cuando aparecen los síntomas, advirtió, es posible que la persona lleve varios años con niveles elevados de glucosa en sangre. Por eso insistió en la necesidad de realizar controles aun cuando no existan señales de alarma. Recomendó que las personas mayores de 40 años se hagan un análisis de glucosa en sangre y, si el resultado es normal, repetirlo a los cinco años.

Valores y señales Quiroga Conte Grand también precisó los parámetros que se utilizan en la evaluación: hasta 100 mg/dL se considera un valor normal de glucosa en ayunas; entre 100 y 125 mg/dL, glucosa alterada en ayunas, una señal de alerta; y 126 mg/dL o más en dos mediciones de glucemia en ayunas permite establecer el diagnóstico de diabetes. Además, mencionó la acantosis nigricans, que se manifiesta con manchas oscuras en zonas como el cuello y las axilas, como una posible señal física de resistencia a la insulina.

Alimentación y hábitos La médica explicó que una dieta saludable no debe entenderse como una lista de prohibiciones, sino como un aprendizaje para incorporar alimentos que beneficien al organismo. “El asunto son las cantidades”, afirmó, y recomendó aumentar el consumo de vegetales, incorporar proteínas en todas las comidas y reducir harinas y productos procesados. También señaló que no hacen falta platos elaborados para comer mejor, y que una combinación de vegetales cocidos, carne o una ensalada puede ser una alternativa sencilla.

En relación con el desayuno y los hábitos cotidianos, planteó que es posible reemplazar parte de los panificados por huevos, avena u otras harinas, para sumar proteínas y bajar la dependencia de productos con mayor carga de harina. Además, indicó que dejar aproximadamente cuatro horas entre las comidas puede ser beneficioso para la organización alimentaria y el metabolismo. Finalmente, destacó el acompañamiento familiar y la actividad física, en especial la musculación en adultos mayores de 50 años, como parte del abordaje preventivo.