El ginecólogo Sergio Alé explicó cómo una alteración genética puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, ovario, próstata y páncreas. También reclamó que la provincia pueda realizar estos estudios, que permiten detectar el peligro antes de que aparezca un tumor.

Siempre la rapida atención ante la menor ayuda al proceso.

¿Se puede saber si una persona tiene un riesgo elevado de desarrollar cáncer antes de que la enfermedad aparezca? La respuesta es sí.

Y aunque parezca algo de ciencia ficción, existe un estudio genético que permite identificar determinadas alteraciones hereditarias que aumentan las posibilidades de desarrollar algunos tipos de cáncer.

El tema fue explicado por el ginecólogo Sergio Alé durante una entrevista en el programa DQE, que se emite por Telesol, en una charla con el periodista Jeremías Ruiz.

Tu historia familiar puede ser clave para prevenir el cáncer hereditario.





El especialista puso el foco en dos genes llamados BRCA1 y BRCA2. Aunque sus nombres pueden resultar difíciles de recordar, su función es muy importante: son como un sistema de protección natural del cuerpo, porque ayudan a reparar daños en las células y evitan que se multipliquen de manera descontrolada.

¿Qué sucede cuando esa protección falla? Cuando alguno de estos genes presenta una alteración, conocida como mutación, aumenta el riesgo de que una persona desarrolle determinados tipos de cáncer.

¿Se puede heredar el riesgo de tener cáncer?

Una de las cuestiones más importantes que explicó Alé es que estas alteraciones genéticas pueden transmitirse de padres a hijos. Una persona que tiene una de estas mutaciones posee un 50% de posibilidades de transmitirla a cada uno de sus hijos.

El médico señaló que quienes tienen estas alteraciones pueden presentar un riesgo de desarrollar la enfermedad que, según el tipo de mutación y otros factores, puede ubicarse entre el 40% y el 56%.

El cáncer hereditario es causado por cambios genéticos que se transmiten de padres a hijos, aumentando el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.





Los genes BRCA1 y BRCA2 están relacionados principalmente con una mayor predisposición al cáncer de mama y ovario, pero también pueden aumentar el riesgo de cáncer de páncreas y próstata.

Hay una diferencia importante entre ambos: el BRCA1 está especialmente asociado al cáncer de mama en las mujeres, mientras que el BRCA2 también tiene un papel importante en el riesgo de cáncer de mama en los hombres.

Por eso, el estudio no debería pensarse solamente para las mujeres. Cuando existen antecedentes familiares, también es importante evaluar a los hombres de esa familia.

Angelina Jolie, el caso que hizo conocido este estudio

Uno de los ejemplos más conocidos a nivel mundial es el de la actriz Angelina Jolie. En 2013, hizo pública su decisión de someterse a una cirugía preventiva después de conocer que tenía una mutación genética que elevaba considerablemente su riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Alé recordó ese caso para explicar que, cuando se detecta una alteración genética de alto riesgo, existen medidas médicas que pueden tomarse antes de que aparezca un tumor.

En determinadas situaciones, y luego de una evaluación especializada, se puede recomendar una cirugía preventiva para retirar tejido mamario o los ovarios, según el riesgo de cada paciente. Se trata de decisiones importantes que deben analizarse individualmente y que pueden reducir considerablemente las posibilidades de desarrollar la enfermedad.

El problema del cáncer de ovario y la importancia de anticiparse

El ginecólogo también advirtió sobre una dificultad particular del cáncer de ovario: muchas veces no presenta síntomas claros en sus primeras etapas. Cuando aparecen las señales de alarma, la enfermedad puede encontrarse avanzada.

Por eso, identificar a tiempo a las mujeres que tienen una predisposición genética puede cambiar el panorama. No significa que necesariamente vayan a desarrollar cáncer, sino que permite conocer el riesgo y evaluar estrategias de prevención y seguimiento.

La influencia de los genes heredados puede generar la propensión a sufrir cáncer.





El reclamo para que San Juan pueda realizar los estudios

Más allá de la explicación médica, Alé planteó una preocupación concreta: San Juan todavía no cuenta con la posibilidad de realizar estos estudios genéticos de manera habitual.

El profesional contó que, después de la pandemia, el sector público había adquirido el equipamiento necesario para poner en marcha esta prestación. Sin embargo, el proyecto quedó frenado porque no llegaron los especialistas encargados de capacitar al personal local.

Mientras tanto, las familias que necesitan acceder a estos análisis deben recurrir a derivaciones a otras provincias, con costos elevados que dificultan el acceso.

"Sería muy importante que San Juan tuviera la posibilidad de hacer este estudio genético", sostuvo Alé.

El planteo del ginecólogo apunta a una cuestión fundamental: conocer una predisposición hereditaria no significa tener cáncer, pero sí permite actuar con anticipación. Y en una enfermedad donde llegar a tiempo puede marcar la diferencia, contar con estas herramientas de prevención resulta fundamental.