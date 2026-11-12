El centro de salud registra 2.157 pacientes diabéticos atendidos en lo que va del año y 676 empadronados en su zona de referencia. Este sábado 14 de noviembre realizará una jornada de concientización con desayuno saludable y bingo en la Unión Vecinal del Barrio del Carmen.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, las licenciadas en nutrición Carolina Conti y María de los Ángeles Valderramo, integrantes del Centro de Salud Barassi, participaron del programa Sentite Joven para detallar el trabajo sanitario que realiza la institución e invitar a una jornada comunitaria en la Unión Vecinal del Barrio del Carmen. La actividad se desarrolla en un contexto de alta demanda de atención por diabetes en el centro de salud, según las cifras aportadas por las propias profesionales.

Dimensión del problema

Según precisó una de las profesionales durante la entrevista, el Centro de Salud Barassi lleva atendidos 2.157 pacientes diabéticos en lo que va del año, de los cuales 676 están empadronados en la zona de cobertura directa del centro. Las especialistas remarcaron que, dentro de ese universo, se registran también numerosos casos de niños con debut diabético reciente. El dato da cuenta de la magnitud de la demanda asistencial que enfrenta el centro sanitario en la provincia.

Cómo se diagnostica

Conti y Valderramo explicaron que el proceso de detección se inicia a partir de una glucemia en ayunas alterada, a la que sigue la realización de la prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG). Con base en ese estudio, el médico tratante determina el diagnóstico definitivo y clasifica la patología entre diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, LADA o MODY. Esta clasificación resulta determinante porque cada tipo requiere un abordaje terapéutico diferenciado.

Tratamiento integral y familiar

Las nutricionistas hicieron hincapié en que el abordaje de la enfermedad debe ser integral y familiar, y desmintieron la necesidad de preparar comidas diferenciadas para el paciente diabético. Señalaron que la dieta adecuada consiste en un plan equilibrado y balanceado, con reducción de ultraprocesados, dulces, mermeladas y gaseosas, que debería adoptar todo el grupo conviviente. Para reforzar el tratamiento, el centro cuenta con un circuito cardiometabólico interdisciplinario integrado por diabetólogos, cardiólogos, nutricionistas y kinesiólogos.

Respecto de los pilares terapéuticos, las especialistas sostuvieron que "no hay tratamiento de ninguna patología si no es con actividad física, alimentación saludable, cambios en el estilo de vida realmente es lo que se propone". En ese sentido, advirtieron sobre los riesgos de las dietas sin respaldo profesional que circulan en redes sociales, al señalar que ningún resultado se sostiene sin la combinación de alimentación adecuada y actividad física regular.

Jornada en el Barrio del Carmen

La jornada comunitaria está prevista para este sábado 14 de noviembre, de 9 a 12 horas, en la Unión Vecinal del Barrio del Carmen. La actividad, abierta a toda la comunidad, cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y la Municipalidad de la Capital, e incluirá un desayuno saludable, juegos de bingo, sorteos y actividades de movimiento. Datos a seguir: la convocatoria se desarrollará el sábado 14 de noviembre entre las 9 y las 12 horas en la sede vecinal del Barrio del Carmen.