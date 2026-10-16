La obesidad no puede reducirse a una cuestión de voluntad ni a una indicación genérica de comer menos y hacer más ejercicio. El médico cirujano Agustín Fernández Santander, director de EITOM en San Juan, sostuvo que se trata de una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que exige un tratamiento individualizado y coordinado entre distintos profesionales.

El planteo fue formulado en una entrevista radial en LaMIl20, con Marisa López, donde el especialista pidió dejar atrás los prejuicios sobre las personas con exceso de peso. “La persona con obesidad no es floja. Tiene una enfermedad que es crónica, que seguramente no es el primer intento que hace para perder peso y, frente a esta cuestión de fracasos sucesivos, es natural desanimarse”, afirmó. La definición es relevante porque ubica el problema en el terreno sanitario y no en una conducta aislada.

Evaluación integral

Fernández Santander explicó que el descenso de peso no debe medirse solo por lo que marca la balanza. Indicó que también importa la composición corporal, en particular la relación entre masa muscular y tejido graso, ya que una persona puede perder grasa y al mismo tiempo ganar músculo sin que el peso total baje en la misma proporción. En ese marco, remarcó que la masa muscular “ocupa menos lugar, pero también pesa”, y que antes de concluir que un tratamiento no funciona conviene revisar el proceso con el equipo tratante.

El especialista también cuestionó los abordajes basados en retos, reproches o restricciones imposibles de sostener. Señaló que cada paciente tiene horarios, antecedentes médicos, preferencias y circunstancias distintas, por lo que el tratamiento debe partir de su historia concreta. En esa línea, sostuvo que el acompañamiento profesional debe identificar qué intentos previos realizó la persona, cuáles le dieron resultado y qué obstáculos enfrenta hoy.

Hábitos, familia y salud hormonal

El médico vinculó el desarrollo y el control de la obesidad con factores cotidianos como el estrés, el descanso y la organización familiar. Explicó que las jornadas extensas, la falta de sueño y las preocupaciones sostenidas pueden influir en el apetito, las conductas alimentarias y el funcionamiento general del organismo. También mencionó el consumo de alimentos ultraprocesados, que suelen estar formulados para resultar muy apetecibles y favorecer un consumo mayor al previsto.

Fernández Santander agregó que el entorno familiar puede acompañar o dificultar los cambios. Relató el caso de una paciente que había mejorado físicamente y en su estado emocional, pero abandonó el proceso por falta de apoyo en su casa. Según dijo, los hábitos que se observan en el hogar pesan más que los discursos, y por eso la crianza, la actividad física y los alimentos disponibles en la vivienda inciden en las costumbres de niños y adolescentes. También mencionó la epigenética, disciplina que estudia cómo factores del ambiente pueden influir en la actividad de los genes.

Niñez, adolescencia y embarazo

El profesional advirtió que observa más casos de obesidad y complicaciones metabólicas en edades tempranas, con diagnósticos como hígado graso, hipertensión y diabetes. Esa tendencia, sostuvo, obliga a intervenir antes para evitar consecuencias en la salud futura. Además, señaló que la obesidad puede alterar el funcionamiento hormonal y complicar la búsqueda de embarazo, y que durante la gestación eleva riesgos como diabetes gestacional e hipertensión, por lo que el control médico previo y durante el embarazo resulta central.

En el plano asistencial, Fernández Santander dijo que la demanda supera la capacidad de respuesta de los equipos especializados del sistema público. Mencionó la existencia de un equipo en el Hospital Rawson y planteó la necesidad de fortalecer herramientas específicas para atender una problemática que, según su mirada, requiere políticas públicas diferenciadas. Como dato operativo, informó que EITOM difundió un sorteo especial por el Día de la Madre, con una consulta gratuita para evaluar el estado de salud y eventuales alternativas de tratamiento. El equipo puede encontrarse en redes como EITOMSJ y el teléfono informado durante la entrevista es 264-628-4815.