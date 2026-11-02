La psicóloga Norma Obone y la psiquiatra Laura Tamarit, entrevistadas en el programa DQE de Telesol, cuestionaron la media sanción obtenida en el Senado de la Nación. Advirtieron que el presupuesto asignado a salud mental es del 2%, frente al 10% que exige la ley, además de la escasez de psiquiatras fuera de Buenos Aires.

La psicóloga Norma Obone, integrante del Foro de Salud Mental y Derechos Humanos, y la médica psiquiatra Laura Tamarit cuestionaron en una entrevista con el programa DQE de Telesol el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental 26.657 que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. Ambas profesionales, consultadas junto al columnista Luis Jiménez Agüero, coincidieron en que el texto aprobado no resuelve las fallas estructurales de la norma vigente y desatiende la realidad de las provincias. El proyecto deberá tener su próximo tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.

Incumplimiento presupuestario

Obone remarcó que el problema central de la legislación actual ha sido el reiterado incumplimiento presupuestario por parte del Estado nacional. "Es una ley que implica una financiación de un 10% del presupuesto; históricamente nunca se dio y actualmente es el 2% que está asignado dentro del presupuesto nacional", detalló la especialista. La profesional advirtió además que la modificación traslada la responsabilidad económica a las provincias sin especificar partidas destinadas a medicación, internaciones o dispositivos comunitarios.

Internaciones y escasez de psiquiatras

Tamarit se refirió al abordaje de los padecimientos de salud mental y desmintió que la norma vigente impida las internaciones involuntarias, al señalar que estas ya se realizan ante situaciones de riesgo cierto e inminente evaluadas por la Justicia de Familia. La psiquiatra cuestionó el aumento del protagonismo exclusivo del médico psiquiatra en la toma de decisiones que propone la reforma. "Hay como una necesidad mayor de un psiquiatra y somos el recurso más escaso", advirtió la profesional sanjuanina, quien también puso en duda la efectividad de implementar videollamadas para avalar internaciones de urgencia.

Infraestructura en San Juan

En relación con la infraestructura provincial, Tamarit recordó el proceso de adecuación del Hospital General Julieta Lanteri, surgido a partir de denuncias que buscaron evitar la lógica asilar del antiguo proyecto del Hospital Mental de Zonda y promover un esquema abierto y de atención general. Obone, por su parte, apuntó al recorte en las residencias formativas interdisciplinarias, entre ellas la residencia Risan en San Juan, señalada como una herramienta clave para el trabajo integral que propone el modelo comunitario de atención.

Reclamo de perspectiva federal

De cara al tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, las profesionales expresaron su preocupación por la falta de consulta a los colectivos de usuarios y a las asociaciones profesionales durante el proceso legislativo. Reclamaron que los legisladores incorporen una perspectiva federal y atiendan las limitaciones concretas de recursos en el interior del país, donde la mayoría de los distritos no cuenta con guardias activas las 24 horas ni con especialistas suficientes para cubrir toda la semana. Datos a seguir: el debate continuará en la Cámara de Diputados, instancia en la que el proyecto podrá sufrir modificaciones antes de su sanción definitiva.