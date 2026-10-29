La Unidad de Mama brindará encuentros en Villa de Calingasta y Barreal este viernes 30 de octubre. La propuesta apunta a reforzar la detección temprana y los controles médicos.

El Hospital Marcial Quiroga, a través de su Unidad de Mama, realizará charlas de prevención y concientización sobre el cáncer de mama en el departamento Calingasta. La actividad busca acercar información sanitaria a las familias del interior de San Juan y reforzar la detección temprana.

La iniciativa contará con un equipo interdisciplinario integrado por mastólogos, oncólogos y especialistas en diagnóstico por imágenes, todos pertenecientes al hospital. Según la organización, los profesionales brindarán orientación sobre el cuidado de la salud mamaria, la importancia de los controles médicos y la consulta oportuna ante posibles señales de alerta.

Agenda de actividades

Las jornadas se desarrollarán el viernes 30 de octubre en dos localidades del departamento. El primer encuentro será a las 11 en el CCI de Villa de Calingasta. La segunda charla está prevista para las 17:30 en el Centro Cultural de Barreal.

La propuesta apunta a fortalecer el acceso a información confiable fuera de los principales centros urbanos de la provincia. En ese marco, el Hospital Marcial Quiroga informó que sus equipos profesionales continuarán acercándose a las comunidades sanjuaninas para generar espacios de intercambio y despejar dudas vinculadas con la prevención.

Detección temprana

La detección temprana es un factor central para mejorar las posibilidades de tratamiento del cáncer de mama. Por ese motivo, los controles periódicos, la consulta médica y el seguimiento profesional son presentados por la institución como herramientas esenciales para el cuidado de la salud.

Con estas jornadas, la Unidad de Mama del Hospital Marcial Quiroga ratifica su agenda de prevención y concientización en el interior provincial. La convocatoria queda fijada para este viernes 30 de octubre, con actividades abiertas en Villa de Calingasta y Barreal.