La Unidad de Neurología Vascular del Hospital Rawson advierte sobre factores de riesgo y signos de alarma del accidente cerebrovascular. El acceso rápido a atención médica puede reducir secuelas.

El Servicio de Neurología del Hospital Dr. Guillermo Rawson remarca la importancia de la prevención del accidente cerebrovascular (ACV) y de la consulta inmediata ante los primeros síntomas. Según el equipo médico, una proporción importante de los casos puede prevenirse con controles médicos o mitigar sus secuelas con atención temprana. La advertencia apunta a reducir el tiempo entre la aparición de los signos de alarma y el ingreso al sistema de salud.

Entre los principales factores de riesgo se mencionan la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado. También inciden el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad, condiciones que afectan la salud cardiovascular. El enfoque del servicio es preventivo y de seguimiento, con control de pacientes y detección de factores que aumentan la probabilidad de un episodio vascular.

Signos de alarma La aparición súbita de dificultad para hablar exige una consulta de emergencia inmediata. A ese cuadro se suman la pérdida de fuerza, la desviación de la boca y los mareos, síntomas que el hospital identifica como señales de alerta. Frente a la sospecha de un ACV en adultos, cada minuto cuenta porque el acceso rápido a un centro de salud permite iniciar tratamientos eficaces a tiempo.

Organización asistencial El hospital cuenta con una Unidad de Stroke y un Área de Neurología Vascular especializadas. Ese sector depende del Servicio de Neurología, dirigido por los doctores Carlos Guerra y Daniel Lucato. La atención médica y la coordinación de Neurología Vascular están a cargo de Mariana Riveros y Érica González, quienes impulsan la capacitación constante y la concientización comunitaria.

Turnos y derivación El Consultorio de ACV realiza el seguimiento de los pacientes y el control de los factores de riesgo. Los turnos programados se gestionan a través del 0800-333-0008 o de CIDI por WhatsApp al 264-459-2201. Ante cualquier sospecha de ACV, la indicación es llamar de urgencia al servicio 107 o concurrir de inmediato al centro de salud más cercano.