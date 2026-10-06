La jornada reunió a más de 40 profesionales en San Juan para detectar riesgos y derivar pacientes. La actividad se hizo en el marco del Mes Mundial del Alzheimer.

El Hospital Dr. Guillermo Rawson realizó en San Juan la Jornada de Concientización, Prevención y Tamizaje Interdisciplinario de Salud Cerebral, en el marco del Mes Mundial del Alzheimer. La actividad apuntó a acercar controles preventivos a la población mediante un circuito integral de atención. Según la organización, el dispositivo permitió evaluar a personas mayores de 50 años y definir derivaciones para continuar el seguimiento médico.

La iniciativa se apoyó en el dato de que alrededor del 45 % de los casos de demencia son potencialmente prevenibles mediante el control de catorce factores de riesgo modificables. Entre esos factores se mencionaron la pérdida auditiva, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, la depresión y el aislamiento social. Ese enfoque ubica a la prevención como una instancia central en la detección temprana de deterioro cognitivo y en la reducción de riesgos asociados.

Coordinación médica

La jornada estuvo coordinada por el Dr. Fernando Márquez, integrante del Área de Memoria y Salud Cerebral, dependiente del Servicio de Neurología, a cargo del Dr. Carlos Guerra. Durante la actividad trabajaron 15 equipos en simultáneo con más de 40 profesionales. En ese marco se realizaron 1.821 controles y mediciones, según informó el hospital.

Circuito de atención

El operativo incluyó once estaciones montadas en la explanada del hospital para evaluar presión, visión, audición, movilidad, memoria, nutrición y situación social. Intervinieron Enfermería, Cardiología, Clínica Médica, Endocrinología y Nutrición, Kinesiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Fonoaudiología, Neuropsicología, Psicología y Trabajo Social. El volumen de prestaciones permitió detectar distintos casos que requirieron derivación para seguir la atención en los servicios correspondientes.

Seguimiento posterior

La mitad de los pacientes derivados se retiró con turno programado y doce personas obtuvieron fecha y hora asignadas en el acto, de acuerdo con la información difundida por la institución. Cada participante recibirá una devolución personalizada en el Área de Memoria y Salud Cerebral, que articula el seguimiento con el resto de los servicios del hospital y con la Fundación Alzheimer San Juan. La actividad también contó con la colaboración de la Municipalidad de la Capital, mientras que el próximo paso será la continuidad de los controles y derivaciones ya iniciados.