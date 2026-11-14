No hace falta dejar de comer todo lo que nos gusta para convivir mejor con la diabetes. Tampoco alcanza con eliminar el azúcar o evitar los dulces. La clave está en aprender a elegir los alimentos, cuidar las cantidades y construir hábitos que puedan sostenerse en el tiempo.

Para una persona con diabetes el control y el acompañamiento de un profesional es importante como el control personall

Por Sergio Andrada

Cada 14 de noviembre, el mundo pone el foco en una enfermedad que afecta a millones de personas y que exige mucho más que un tratamiento farmacológico: necesita información, prevención, controles y cambios en la vida cotidiana.

En San Juan, la fecha también tuvo actividades de concientización, entre ellas una caminata para visibilizar la diabetes y promover hábitos saludables.

Pero hay una pregunta que aparece una y otra vez entre quienes reciben el diagnóstico: ¿qué puedo comer y qué tengo que dejar?

Para responderla, la nutricionista Patricia López propone empezar por algo fundamental: entender que cada paciente es diferente y que la alimentación debe adaptarse a su realidad, sus horarios, su trabajo, su edad y sus necesidades.

El control con un profesional y el cuidado personal es importante y el primer paso para el buen cuidado de un diabetico.





Primero, entender qué sucede en el organismo

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la manera en que el organismo regula la glucosa en sangre. La insulina, una hormona producida por el páncreas, cumple un papel esencial para que esa glucosa pueda ingresar a las células y utilizarse como energía.

Existen distintos tipos. En la diabetes tipo 1, el organismo deja de producir insulina debido a un proceso autoinmune y la persona necesita administrársela. En la diabetes tipo 2, la situación suele estar relacionada con la resistencia a la insulina: el cuerpo no la utiliza adecuadamente y, con el tiempo, puede no producir la cantidad suficiente para mantener la glucosa bajo control.

Por eso, el abordaje no puede ser igual para todos.

López remarca la importancia de realizar una valoración individual de cada paciente. No es lo mismo una persona que trabaja durante la noche que alguien que tiene horarios regulares, ni un niño que un adulto. Conocer esas particularidades permite diseñar una estrategia alimentaria posible de cumplir y mantener.

Ordenar y distribuir los alimentos en el plato son habitos que ayudan a mantener una dieta saludable.





El secreto está en aprender a armar el plato

Uno de los conceptos más importantes que plantea la nutricionista es que muchas veces las personas comen todos los días sin saber si están combinando adecuadamente los alimentos o si las porciones son las apropiadas.

Una herramienta sencilla para empezar es organizar el plato:

La mitad del plato: verduras y alimentos ricos en fibra, como lechuga, tomate, acelga, espinaca, brócoli, zapallito, berenjena y otras verduras sin almidón.

Una cuarta parte: proteínas, como pollo, pescado, huevo y carnes magras.

La cuarta parte restante: hidratos de carbono de mejor calidad, como legumbres, cereales integrales y otros alimentos ricos en fibra, en porciones adecuadas.

Esta distribución permite incorporar variedad, equilibrar las comidas y evitar que los hidratos de carbono ocupen la mayor parte del plato.

No se trata de comer menos de manera indiscriminada, sino de aprender a comer mejor.

La consulta con una nutricionista es importante porque sirve para educar y entender cuales son los alimentos que se deben incorporar.





¿Qué alimentos conviene incorporar?

Una alimentación saludable para una persona con diabetes puede incluir una amplia variedad de alimentos.

Entre las opciones recomendadas se encuentran:

Verduras de distintos colores, preferentemente en abundancia.

Legumbres, como lentejas, garbanzos y porotos.

Frutas enteras, respetando las porciones indicadas por el profesional.

Cereales integrales y alimentos ricos en fibra.

Carnes magras, pollo, pescado y huevos.

Lácteos naturales, preferentemente sin azúcar agregada.

Frutos secos y semillas, en cantidades moderadas.

Aceites vegetales en cantidades adecuadas.

La clave está en la variedad, las porciones y la combinación de los alimentos.

No es complicado entender la alimentación saludable también forma parte de la reeducación que cada uno de aprender.









¿Qué hay que evitar o reducir?

Hay elecciones que conviene limitar, especialmente cuando se consumen de manera habitual.

Las bebidas azucaradas, las gaseosas comunes, los jugos artificiales y las bebidas con azúcar agregada son algunas de las primeras que deberían dejarse de lado o reemplazarse por alternativas sin azúcar.

También es importante reducir el consumo frecuente de golosinas, productos de pastelería, galletitas dulces, productos ultraprocesados y alimentos elaborados con harinas refinadas.

El agua debe ser la bebida de elección para mantener una buena hidratación.

Sin embargo, hay una aclaración importante: tener diabetes no significa que todos los alimentos estén absolutamente prohibidos. La cantidad, la frecuencia, la combinación y las características de cada paciente hacen la diferencia. Incluso las frutas y los alimentos que contienen hidratos de carbono pueden formar parte de una alimentación saludable, siempre que se incorporen de manera adecuada.





El cuidado no solo debe pasar por una dieta que pueda elaborar un profesional sino que debe ser acompañado por una actividad física.





No todo se resuelve con la comida: los cuatro pilares

La alimentación es fundamental, pero no trabaja sola.

López identifica cuatro pilares que deben acompañar el tratamiento de una persona con diabetes:

1. Medicación y seguimiento profesional. Cumplir con el tratamiento indicado y realizar los controles correspondientes es indispensable. Nunca se deben modificar o suspender los medicamentos por cuenta propia.

2. Alimentación. Aprender a organizar las comidas, reconocer las porciones y elegir alimentos de mejor calidad permite mejorar el control de la glucosa.

3. Actividad física. No hace falta pasar horas en un gimnasio para empezar a moverse. Caminar, realizar ejercicios adecuados a cada condición física y aumentar progresivamente la actividad diaria puede marcar una diferencia. Lo importante es contar con orientación profesional y elegir una rutina segura.

4. Descanso y manejo del estrés. Dormir adecuadamente y encontrar momentos para uno mismo también forman parte del cuidado. El estrés y la falta de descanso pueden dificultar el control de la glucosa y el sostenimiento de los hábitos saludables.

Cambiar los hábitos también es aprender a cuidarse

Uno de los mensajes más importantes que deja la nutricionista es que nadie tiene por qué enfrentar solo el proceso de cambiar su alimentación y su estilo de vida.

Muchas veces, las personas repiten platos, mantienen costumbres durante años o no saben cómo organizar sus comidas. No necesariamente se trata de falta de voluntad: en ocasiones, simplemente necesitan información y acompañamiento.

Por eso, consultar con un profesional, aprender a reconocer los alimentos y establecer objetivos posibles puede ser el primer paso para transformar la vida cotidiana.

En el Día Mundial de la Diabetes, el mensaje es claro: el diagnóstico no significa renunciar a una vida plena, pero sí asumir un compromiso con la propia salud.

Porque aprender a comer, moverse, descansar y cumplir con el tratamiento no son pequeñas decisiones aisladas. Son herramientas que, sostenidas en el tiempo, pueden ayudar a vivir mejor con diabetes.