El conflicto entre APPAMIA y PAMI volvió a exponer en San Juan las dificultades de acceso a prestaciones que utilizan miles de jubilados y pensionados. La delegada local de la entidad, Sandra Brizuela, sostuvo que hay demoras y trabas en trámites vinculados con médicos de cabecera, pacientes con diabetes, anteojos y prótesis odontológicas. Del lado del organismo, continúan vigentes las coberturas, aunque con cambios en los procedimientos.

El eje del reclamo es la actualización de los valores que perciben los médicos de cabecera y las condiciones de trabajo del sector. Según Brizuela, la discusión se reactivó tras el paro general de 72 horas realizado por APPAMIA en todo el país. Ese esquema de atención es central dentro de PAMI, porque funciona como puerta de entrada para el seguimiento clínico, la indicación de medicamentos, la solicitud de estudios y, cuando corresponde, la derivación a especialistas.

Médicos directos

Brizuela recordó que en 2017 se habilitó la posibilidad de trabajar de manera directa con PAMI, sin intermediación de la Asociación de Médicos de Cabecera. Según su reconstrucción, al inicio fueron seis profesionales y hasta 2023 solo dos continuaban bajo esa modalidad en la provincia. La dirigente afirmó que hoy hay 28 médicos que trabajan directamente con el organismo en San Juan, de los cuales 15 están afiliados a APPAMIA. También aclaró que no cuenta con información precisa sobre cuántos profesionales pudieron haber dejado la otra asociación.

Diabetes y reempadronamiento

Uno de los puntos más sensibles es el padrón de pacientes con diabetes, que habilita el acceso a coberturas específicas. Brizuela aseguró que existen dificultades para reempadronar afiliados y mencionó un límite de tres pacientes por día por médico. Esa cifra fue atribuida por la dirigente a la operatoria cotidiana, mientras que PAMI no la publica como una restricción general. Sí consta, según la información oficial citada en la nota, que desde el 8 de junio se modificó el procedimiento: el médico debe adjuntar resultados de laboratorio y solo puede incorporar pacientes de su misma UGL (Unidad de Gestión Local). Además, el organismo exige actualización anual de estudios como la hemoglobina glicosilada y la glucemia.

Anteojos y prótesis

En el caso de los anteojos, APPAMIA planteó que hubo cambios en las condiciones de acceso y que algunos afiliados encuentran obstáculos para completar el trámite. La cobertura, sin embargo, sigue vigente según la información oficial de PAMI: contempla un par de lentes para cerca y otro para lejos, o un par bifocal, cada dos años, con orden médica electrónica emitida por un oftalmólogo de la cartilla y elección de una óptica de la red. En prótesis odontológicas, Brizuela sostuvo que algunos prestadores retomaron los tratamientos, pero “lo hacen a cuentagotas porque como les están debiendo también no pueden solventar los gastos que requiere hacer una prótesis”.

Impacto en los afiliados

La discusión sobre los honorarios de los prestadores repercute en la disponibilidad de turnos, la continuidad de la atención y los tiempos de gestión de cada prestación. En términos prácticos, los jubilados y pensionados dependen del médico de cabecera para sostener el circuito de autorizaciones y derivaciones dentro del sistema. Por eso, mientras APPAMIA reclama una actualización de valores y cambios en las condiciones laborales, los afiliados quedan sujetos a los requisitos específicos de cada cobertura y a las modificaciones que PAMI implemente en sus procedimientos. Ante dificultades, la recomendación operativa es consultar al médico de cabecera, revisar la cartilla de prestadores y verificar la cobertura en los canales digitales oficiales del organismo.