La dirigente encabeza la única lista presentada para las elecciones internas. La nueva conducción asumirá el sábado 17 de octubre, cuando la agrupación celebrará su cuarto aniversario.

Los asambleístas y sus suplentes del Partido Libertario de San Juan.

Por Omar Andrada

El Partido Libertario de San Juan atraviesa la etapa final de su proceso de renovación de autoridades, que tendrá como resultado la continuidad de Yolanda Agüero al frente de la fuerza política. La dirigente explicó que se presentó una única lista para las elecciones internas y anticipó que la asunción de las nuevas autoridades se realizará el próximo sábado 17 de octubre, en coincidencia con el cuarto aniversario del partido.

Agüero señaló que la agrupación decidió establecer mandatos de cuatro años para sus autoridades, a diferencia de los períodos de dos años que se utilizaban anteriormente. Según explicó, esta modificación responde a la organización interna del partido y a la decisión de mantener una estructura integrada exclusivamente por sus afiliados.

"Nosotros somos todos libertarios, todos somos afiliados realmente. No hemos hecho alianzas con agrupaciones ni compartimos la presidencia, así que no tenemos ese problema", manifestó.

La dirigente detalló que el proceso electoral incluyó la elaboración de un calendario, la convocatoria a presentar listas y el cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes.

Sin embargo, al cierre del plazo establecido no se presentaron listas opositoras, por lo que quedó como única propuesta la denominada Partido Libertario Avanza.

De acuerdo con el cronograma interno, este miércoles 14 de octubre se realizará la oficialización de la lista, mientras que el viernes los asambleístas se reunirán para definir formalmente las autoridades.

Agüero adelantó que fue propuesta nuevamente para ocupar la presidencia y que su continuidad cuenta con el respaldo de los integrantes de la lista.

Una celebración con convocatoria a libertarios de todo el país

La renovación de autoridades coincidirá con una fecha especial para la agrupación. El sábado 17 de octubre, el Partido Libertario de San Juan celebrará su cuarto aniversario y realizará el acto de asunción de su conducción.

Para esa jornada, Agüero anunció una convocatoria a referentes libertarios de distintas provincias, en un contexto que, según describió, está marcado por diferencias internas dentro del espacio político a nivel nacional.

La dirigente sostuvo que existen sectores que se alejaron de los principios originales del libertarismo y cuestionó a quienes, desde su perspectiva, reproducen prácticas de la política tradicional.

"Algunos libertarios no son tan libertarios", expresó, y aseguró que su espacio busca diferenciarse de lo que denomina "la casta".

En ese sentido, cuestionó las prácticas políticas vinculadas con intereses económicos y beneficios personales, al tiempo que reivindicó la identidad de su partido como una fuerza que pretende mantener sus principios fundacionales.

Apoyo a Milei, pero con independencia política

Consultada sobre la posición que adoptará el Partido Libertario de San Juan frente a las próximas elecciones, Agüero confirmó que acompañarían al presidente Javier Milei, aunque aclaró que eso no implica una adhesión automática a todas las decisiones de su administración.

"Sí, apoyaríamos al presidente, pero recuerde que somos un partido diferente", afirmó.

La dirigente remarcó que su espacio conserva autonomía política y que está dispuesto a cuestionar aquellas medidas nacionales que considere perjudiciales para la población.

"No estamos apoyando algunas políticas a nivel nacional que puedan perjudicar a la sociedad. Siempre lo hemos dicho", sostuvo.

De esta manera, Agüero buscó diferenciar el respaldo a la figura presidencial de la posición que el partido pueda adoptar frente a determinadas iniciativas del Gobierno.

El agradecimiento a los más de 7.000 votantes

Sobre el cierre de sus declaraciones, Agüero agradeció el acompañamiento recibido por el Partido Libertario de San Juan y destacó el respaldo de más de 7.000 personas que, según indicó, confiaron en la propuesta política de la agrupación.

La dirigente aseguró que ese apoyo se consiguió sin grandes recursos económicos y a partir de la identificación de los votantes con las ideas del espacio.

"Eso no se ha logrado ni con dinero ni con medios económicos. Se ha logrado por razonamiento y porque tenemos el mismo pensamiento", expresó.

Finalmente, reconoció las dificultades que enfrenta el partido para consolidarse, pero ratificó su intención de continuar trabajando en la actividad política.

"Nos está costando, pero queremos lo mejor. Nos hemos metido en política para buscar lo mejor para el pueblo", concluyó.