El abogado sostuvo que la ciudadanía espera que la investigación llegue hasta el final y advirtió sobre el riesgo de que posibles responsabilidades de personas con poder en San Juan queden sin esclarecer.

El abogado y dirigente político sanjuanino, quien impulsó la denuncia penal por presuntas irregularidades en la compra de cañerías, cuestionó los errores procesales que provocaron la nulidad de actuaciones y sostuvo que las demoras podrían favorecer a las defensas. También expresó su preocupación por la posibilidad de que la investigación termine sin responsables por razones políticas.

Marcelo Arancibia volvió a poner el foco en la investigación judicial por presuntas irregularidades en las contrataciones y adquisición de caños para el Acueducto Gran Tulum. A casi un año de haber presentado la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal, manifestó su preocupación por el desarrollo del expediente y advirtió que los planteos procesales y las demoras podrían abrir el camino a la prescripción de algunos de los delitos investigados.

En una entrevista en este medio, el abogado cuestionó el desempeño de la jueza Mónica Lucero, a quien atribuyó un error procesal por no haber resuelto una recusación antes de avanzar con otras actuaciones. Según explicó, esa situación permitió que las defensas de los investigados presentaran planteos de nulidad, uno de los cuales fue admitido por la magistrada, aunque con alcance relativo.

Para Arancibia, esa decisión abrió una nueva instancia de controversias judiciales que está demorando el avance de la causa. En ese sentido, señaló que actualmente se encuentra en discusión la recusación del juez de impugnación y que, una vez resuelta, podrían surgir nuevos planteos vinculados con la fecha desde la cual debe computarse la nulidad: si corresponde tomar como referencia el 13 de octubre o retrotraerla a un momento anterior.

"Están tratando de tirar la pelota afuera para ganar tiempo", graficó el abogado al describir la estrategia que, a su entender, están desplegando algunas defensas. No obstante, remarcó que las cuestiones formales son importantes porque garantizan el debido proceso, aunque consideró que la Justicia debe evitar errores que terminen perjudicando el desarrollo de una investigación de esta naturaleza.

El denunciante sostuvo que los fiscales deben actuar con especial cuidado y prolijidad, al igual que los jueces y el Fiscal de Estado, para evitar que las fallas procesales terminen condicionando el esclarecimiento de los hechos.

El temor a que la investigación termine en la nada

Consultado sobre la posibilidad de que la causa sea anulada definitivamente por estos planteos, Arancibia se mostró convencido de que las defensas no lograrán ese objetivo por cuestiones jurídicas. También descartó que el expediente deba trasladarse a los tribunales federales de Comodoro Py, aunque reconoció que existe preocupación por el desenlace de la investigación.

"En San Juan yo tengo la misma preocupación que tiene la mayoría de los sanjuaninos: que esta causa no quede en nada", expresó.

En ese punto, fue más allá de las discusiones técnicas y planteó que el principal temor no está relacionado con que la investigación determine que no existieron irregularidades, sino con la posibilidad de que factores políticos impidan avanzar contra personas que tuvieron o tienen poder en la provincia.

"En San Juan, en 40 o 50 años, nunca pasó nada cuando se trató de investigar causas que podrían llegar a involucrar a gente poderosa", sostuvo.

Para el abogado, la ciudadanía está observando tanto el accionar de la Justicia como el comportamiento de la dirigencia política. "La gente no solamente está mirando que la Justicia actúe con diligencia y ajustada a derecho, sino que también está mirando que la política no meta la cola en esta cuestión y esto termine en la nada", advirtió.

Por qué considera que la causa debe permanecer en San Juan

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que la investigación pase al ámbito federal. Arancibia rechazó ese planteo y explicó que, a su entender, no existen fundamentos jurídicos para que intervengan los tribunales de Comodoro Py.

Según argumentó, en las contrataciones investigadas no participaron funcionarios nacionales, por lo que la competencia debe permanecer en la Justicia provincial. Para respaldar su posición, señaló que la jurisprudencia de la Corte Suprema establece que, para determinar la jurisdicción, no resulta determinante quién aporta los fondos, sino quién tiene a su cargo su disposición y administración.

Además, hizo una distinción entre el financiamiento de la obra civil y la adquisición de los caños, que es precisamente el aspecto bajo investigación.

Explicó que la compra de las cañerías se financió mediante un préstamo de Kuwait que la provincia comenzó a devolver a fines de 2025. La Nación interviene como garante de esa operación en caso de incumplimiento provincial.

En cambio, la construcción de la obra civil tenía un presupuesto estimado de entre 100 y 110 millones de dólares, con financiamiento dividido en tres partes: una correspondiente al Gobierno nacional, otra a la provincia y la restante a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Están confundiendo o están confundidos. La obra civil no está siendo investigada por la Justicia, solamente la compra de los caños", aclaró.

La prescripción, otra preocupación para el denunciante

Uno de los aspectos más delicados que señaló Arancibia tiene que ver con los plazos legales para investigar y eventualmente sancionar los delitos que plantearon los fiscales.

Advirtió que las demoras procesales podrían beneficiar a los imputados si, como consecuencia del tiempo transcurrido, algunos de los delitos llegaran a prescribir.

De acuerdo con lo explicado por el abogado, la investigación comprende hechos que tendrían como punto de partida actuaciones de 2013 y se extenderían hasta 2023, cuando la obra fue definitivamente abandonada.

Entre las figuras penales mencionadas por los fiscales se encuentra la administración fraudulenta contra el Estado, cuya pena va de tres a seis años de prisión. Arancibia explicó que, al tratarse de delitos con escalas penales relativamente bajas, los plazos de prescripción representan un elemento central en la discusión judicial.

En ese contexto, indicó que las defensas podrían analizar si existieron actos que interrumpieron los plazos de prescripción y, especialmente, desde qué momento deben computarse.

El abogado recordó que la denuncia fue presentada el 9 de diciembre de 2025 y que el 13 de octubre de 2026 se produjo la formalización de la investigación. Según su interpretación, esa diferencia de fechas resulta relevante para determinar si el plazo de prescripción quedó suspendido y desde cuándo deben analizarse sus efectos.

Por eso, consideró que los planteos sobre el alcance temporal de la nulidad admitida por la jueza Lucero no son cuestiones menores: podrían tener consecuencias directas sobre la posibilidad de continuar persiguiendo penalmente los hechos investigados.

"Puede que haya habido delito y puede que esos delitos hayan prescripto también", advirtió al plantear el escenario que, a su entender, podría terminar generando un fuerte impacto en la opinión pública.

Y agregó que sería especialmente grave que, después de haber puesto los hechos en conocimiento de la Justicia, la investigación no pudiera avanzar por el vencimiento de los plazos legales.

Los delitos investigados y las personas alcanzadas

La denuncia impulsada por Arancibia en diciembre de 2025 apunta a presuntas irregularidades en las licitaciones, posibles sobrecostos y cuestionamientos sobre la calidad de los caños adquiridos para el Acueducto Gran Tulum durante el período 2015-2023.

En el expediente hay 11 personas notificadas, entre ellas el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, exautoridades y funcionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), además de un empresario.

Arancibia también explicó que, de los delitos mencionados por los fiscales, considera que podría haber existido una figura adicional: la asociación ilícita. Sin embargo, aclaró que los representantes del Ministerio Público Fiscal no incorporaron esa calificación porque, según su evaluación, no encontraron configurados sus elementos.

El abogado señaló que esa figura contempla penas diferentes y plazos de prescripción más extensos, especialmente para quien sea considerado jefe de la asociación.

Finalmente, insistió en que el desafío es evitar que los errores procesales y las sucesivas controversias terminen frustrando el esclarecimiento de una causa que considera de enorme importancia institucional para San Juan.

"El temor de la gente es que la impunidad impida que se investigue a posibles personas que son y han sido muy poderosas", concluyó.