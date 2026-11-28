La Dirección Provincial de Vialidad está a cargo de los trabajos entre calle General Mosconi y Callejón Coria. La obra fue anunciada por el gobernador Marcelo Orrego

Empezaron los trabajos de repavimentación en calle Abraham Tapia, en el departamento Rawson, en el tramo que va desde calle General Mosconi hasta Callejón Coria. La obra está a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad y se financia con fondos provinciales.





El gobernador Marcelo Orrego anunció esta obra por la importancia que tiene la calle para Rawson. Abraham Tapia es una de las arterias que los vecinos del departamento usan a diario para moverse dentro de la zona y conectarse con el resto del Gran San Juan.





La intervención forma parte de la 21.ª etapa de la obra de pavimentación con concreto asfáltico en caliente para la conservación y mejoramiento de la red vial provincial.





El pavimento no está igual en todo el recorrido. Por eso los trabajos se dividieron en dos sectores, cada uno con una solución técnica distinta.





Entre Callejón Coria y calle Cano se colocará una carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor y 7 metros de ancho. Además se repararán las banquinas.





Desde calle Cano hasta Mosconi, el trabajo será más profundo. Se demolerán las losas de hormigón dañadas, se reconstruirá la base y se colocará asfalto nuevo en un ancho de 8 metros.





Cuando la obra esté terminada, quienes viven en Rawson y circulan todos los días por Abraham Tapia van a contar con una calzada más segura y en mejores condiciones. Los traslados al trabajo, a la escuela y a cada actividad cotidiana serán más cómodos y previsibles. Es un paso más en el plan provincial para cuidar y mejorar la red vial, tramo por tramo.