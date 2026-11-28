Londres incorporó la presión argentina sobre Sea Lion a su agenda de seguridad. La definición llega a horas del fallo del Tribunal del Mar.

A horas de que se conozca el fallo del Tribunal del Mar sobre la explotación petrolera en Malvinas, el Reino Unido calificó oficialmente el reclamo argentino como “una amenaza directa” contra sus intereses. En Londres sostienen que la demanda vinculada con Sea Lion constituye una forma de coerción económica, es decir, presión mediante instrumentos económicos para condicionar decisiones políticas o comerciales.

El Gobierno británico sostuvo, a través de un comunicado del Consejo Ministerial Conjunto (JMC, por sus siglas en inglés), que defenderá “la soberanía británica sobre cada Territorio frente a amenazas externas, incluida la coerción económica argentina hacia las Islas Malvinas”. También afirmó que “las amenazas a los Territorios de Ultramar se consideran una amenaza para el Reino Unido”. La declaración fue emitida tras tres días de reuniones en Londres.

El pronunciamiento se difundió a menos de veinticuatro horas de la sentencia que recibirá la delegación argentina en Hamburgo, donde un grupo de jueces decidirá sobre la explotación de hidrocarburos que el Gobierno de Javier Milei cuestionó ante ese tribunal. La representación argentina sostuvo que la extracción es “ilegítima” y alegó que el Reino Unido “no puede avanzar unilateralmente”.

Marco político y judicial

En el mismo comunicado, el Gobierno británico señaló que sus territorios de ultramar enfrentan “amenazas externas, presiones económicas o desafíos a su seguridad y prosperidad”. Además de reiterar el derecho a la “autodeterminación” de los isleños, Londres incorporó la cuestión a su agenda de seguridad, en un contexto de disputa diplomática y judicial por la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

Más fondos para seguridad

En paralelo, esta semana Londres anunció que reforzará la seguridad de sus territorios británicos de ultramar, incluidas las islas ubicadas a poco más de 400 kilómetros de Argentina. La medida prevé más de 23 millones de dólares destinados a combatir el crimen organizado, la violencia y nuevas amenazas a la seguridad. Según el comunicado oficial, el nuevo apoyo se concentrará en policía, justicia penal, prisiones, seguridad marítima, ciberseguridad y capacidades de protección.

El Reino Unido precisó que se trata de una nueva financiación de 18 millones de libras esterlinas para los 14 enclaves que administra en distintas partes del mundo. La definición se enmarca en la discusión por Sea Lion y en la espera del fallo del Tribunal del Mar, que puede reordenar el frente diplomático y jurídico sobre la explotación de hidrocarburos en la zona.