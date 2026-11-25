Las entidades llevarán sus pedidos al ministro Gustavo Fernández. Buscan recuperar facultades del INV, mejorar los precios de la uva y asistir a los productores afectados por las heladas.

La preocupación por la situación económica del sector vitivinícola y la falta de rentabilidad para los productores volverán a ocupar el centro de la agenda de las entidades viñateras de San Juan. La Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes mantendrán una reunión este miércoles a las 10 con el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y su equipo de trabajo, para presentar una serie de propuestas destinadas a mejorar las condiciones de cara a la próxima cosecha.

Entre los principales temas que llevarán al encuentro figuran el precio de la uva para la próxima temporada, la asistencia financiera para cosecha, acarreo y elaboración, la reconversión de viñedos, la refinanciación de deudas bancarias y el apoyo económico para los productores que perdieron su producción por las heladas.

Así lo anticipó Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Chacareros Independientes de San Juan, quien detalló los planteos que el sector considera necesarios para enfrentar una crisis que, según su análisis, no responde exclusivamente a una caída del consumo, sino también a las condiciones en las que funciona actualmente el mercado vitivinícola.

Uno de los reclamos centrales apunta a recuperar las facultades de fiscalización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Los productores consideran indispensable que el organismo vuelva a controlar la genuinidad, la calidad y la propiedad de los vinos, además de garantizar la trazabilidad de los varietales.

En ese sentido, Ramos reclamó que se restablezca la disposición que establecía que los vinos tintos debían contener al menos un 85% de uvas tintas, una exigencia que, según explicó, fue eliminada.

También advirtió sobre la situación de los vinos pertenecientes a terceros y a productores que trabajan bajo el sistema de maquila. Sostuvo que las condiciones actuales permiten que una bodega comercialice el vino de un productor y posteriormente lo vuelva a comprar cuando le resulte conveniente al industrial.

El dirigente también cuestionó la pérdida de capacidad de inspección del INV y señaló que las estadísticas sobre existencias vínicas dependen actualmente de las declaraciones juradas de las bodegas, sin los controles físicos que anteriormente se realizaban en las piletas.

Como ejemplo, mencionó diferencias entre los registros de junio y julio. Según explicó, si en junio había 1.500 millones de litros y se descontaban aproximadamente 80 millones correspondientes al consumo mensual, las existencias deberían haber bajado a unos 1.420 millones. Sin embargo, el registro posterior indicó 1.580 millones de litros.

Para Ramos, estas situaciones ponen en discusión la confiabilidad de la información disponible y refuerzan la necesidad de recuperar los controles directos. Incluso planteó que, si el Gobierno nacional no acepta devolver esas atribuciones al organismo, San Juan y Mendoza deberían asumir la responsabilidad de fiscalizar la calidad, la genuinidad y la propiedad de los vinos a través de sus respectivas áreas de Industria.

La liberación de los vinos y el precio de la uva

Otro de los puntos centrales de la propuesta es modificar la fecha de liberación de los vinos nuevos. La Asociación considera que establecer el 1 de agosto como fecha de habilitación para su comercialización permitiría equilibrar la oferta y generar mejores condiciones para recuperar los precios que reciben los productores.

Ramos cuestionó que se atribuya la crisis vitivinícola principalmente a una caída del consumo. Según los números que presentó, durante los últimos años el consumo se mantuvo relativamente estable, alrededor de los 1.000 millones de litros, mientras que la producción de uva se ubicó entre 1.800 y 1.900 millones de kilos y la elaboración de vino superó los 1.000 millones de litros.

Desde su perspectiva, el problema está relacionado con la concentración de la oferta y la posibilidad de liberar toda la producción sin mecanismos que permitan regular su comercialización.

"Al liberar toda la cosecha, se genera ese sobrestock de oferta que han aprovechado para pagarnos nada con la uva. Esa es la madre del cordero", sostuvo.

El dirigente también cuestionó que los valores que reciben los productores prácticamente no hayan acompañado la inflación. Como referencia, mencionó que este año los precios de la uva se ubicaron entre los 200 y los 340 pesos, cifras similares a las de hace tres años, pese al fuerte incremento registrado en los costos.

Créditos para reconvertir viñedos y asistir a los damnificados por las heladas

La agenda de reclamos incluye además líneas de crédito promocionales para reconvertir unas 5.000 hectáreas de viñedos destinados a uva para bodega hacia variedades sin semilla, orientadas a la producción de pasas y al consumo en fresco.

Ramos explicó que se trata de mercados con perspectivas de crecimiento y que podrían representar nuevas alternativas de rentabilidad para los productores. Sin embargo, advirtió que las heladas de la última temporada también afectaron fuertemente a este segmento.

En particular, indicó que la uva primicia, considerada de calidad superior, sufrió pérdidas cercanas al 100% en algunos sectores, lo que complica el panorama para quienes producen uva de mesa y sin semilla.

Por otra parte, las entidades solicitarán apoyo económico para los viñateros que perdieron su producción por las contingencias climáticas. Ramos precisó que buscan una refinanciación de los pasivos, con años de gracia, para aquellos productores que registraron pérdidas superiores al 50% de su cosecha.

Créditos con garantía sobre el vino

Otro de los instrumentos que la Asociación pretende recuperar es un sistema de financiamiento para cosecha y acarreo que contemple la posibilidad de otorgar créditos con garantía prendaria sobre el producto, ya sea mosto o vino.

La propuesta busca complementar las herramientas de asistencia que actualmente ofrece Calidad San Juan, destinadas principalmente a pequeños productores.

Ramos recordó que un mecanismo similar se utilizó durante la crisis de 2000 a 2002 y que tuvo resultados positivos. La iniciativa consiste en que el productor pueda acceder al financiamiento acreditando la propiedad del vino y dejando el producto como garantía de la operación.

La entidad propone discutir una base de referencia cercana a los 500 pesos por litro para establecer el valor de esa prenda. Además de facilitar el acceso al crédito, el dirigente considera que el sistema permitiría retirar parte del producto de la oferta comercial, reducir los volúmenes disponibles y contribuir a mejorar los precios.

El pedido de acompañamiento al gobernador

Finalmente, Ramos consideró que los reclamos necesitan el acompañamiento directo del Gobierno provincial para conseguir respuestas en el ámbito nacional.

Si bien reconoció que existe diálogo con las autoridades del área de Producción y manifestó que percibe voluntad para atender los planteos, advirtió que las gestiones ante Nación requieren un respaldo político de mayor peso.

"El gobernador tiene que ponerse a la cabeza", sostuvo, al recordar que en febrero mantuvieron una reunión con Marcelo Orrego y le manifestaron su disposición a acompañar las gestiones junto con dirigentes vitivinícolas de Mendoza.

La intención de los productores es que ambas provincias articulen un reclamo común ante las autoridades nacionales para recuperar algunas facultades de regulación y fiscalización que consideran indispensables para garantizar la transparencia del mercado.

En el comunicado difundido antes del encuentro, la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes remarcaron que los temas planteados son fundamentales para atender las necesidades de los productores y encontrar alternativas que permitan afrontar la próxima temporada en mejores condiciones.

Las entidades también pusieron especial énfasis en la expectativa que existe entre los viñateros por conocer cuánto valdrá la uva en la próxima cosecha, uno de los aspectos que marcará las posibilidades de continuidad de muchos productores sanjuaninos.