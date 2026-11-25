El bono extraordinario de $70.000 que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) seguiría sin cambios nominales en 2027, según el proyecto de Ley de Presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Mientras las jubilaciones y pensiones continúan con la actualización mensual por inflación bajo la fórmula de movilidad vigente, el refuerzo acumularía casi tres años sin modificación desde marzo de 2024.

De acuerdo con los documentos oficiales, ANSES prevé destinar $102 billones al pago total de prestaciones previsionales y complementos durante el próximo año. Dentro de ese total, el proyecto reserva una partida específica de $3,9 billones para financiar los refuerzos extraordinarios. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) toma esas cifras como base para sus proyecciones y sostiene que el complemento seguiría fijado en $70.000 en enero de 2027, sujeto a la ratificación mensual por decreto del Poder Ejecutivo.

Quiénes lo cobrarían De mantenerse los criterios vigentes, accederían al bono íntegro quienes perciban la jubilación mínima garantizada, que en diciembre de 2026 llega a $453.796,70 brutos, además de los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos. En cambio, quienes cobren haberes superiores al piso pero no alcancen el tope combinado fijado para cada mes recibirían un monto proporcional. Ese techo se ubica en $523.796,70 antes de aplicar la movilidad de enero.

Alcance del refuerzo Quedan excluidos del beneficio los titulares cuya prestación única o la suma de prestaciones vigentes iguale o supere el límite mensual establecido por ANSES. El esquema, por lo tanto, no se define como un pago universal, sino como un complemento focalizado sobre haberes bajos y medios bajos. Su continuidad depende de la decisión mensual del Ejecutivo, que hasta ahora lo viene renovando por decreto.

Menos prestaciones en el sistema La OPC también proyecta que el gasto destinado a jubilaciones y pensiones contributivas y semicontributivas crecerá 2,5% en términos reales durante 2027 respecto de 2026. Ese cálculo refleja la evolución agregada del presupuesto descontada la inflación y no implica un aumento equivalente sobre cada haber individual. En paralelo, el organismo técnico estima que el universo total de prestaciones previsionales bajará de 9,20 millones en 2026 a 9,12 millones en 2027.

Antecedente normativo La merma proyectada se vincula con el vencimiento de la moratoria previsional, establecida por la Ley 27.705, que caducó en marzo de 2025 y restringió el alta de nuevas jubilaciones sin aportes completos. Ese cambio normativo, sumado a las bajas vegetativas del sistema, explica parte de la reducción estimada en el padrón. El debate presupuestario en el Congreso definirá si las partidas y la continuidad del bono se mantienen en los términos previstos por el Poder Ejecutivo y la OPC.