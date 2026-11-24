El Ministerio de Educación de San Juan entregó 18 telescopios a escuelas de 18 departamentos en un acto realizado en la Plaza Seca del Centro Cívico, en el marco del Proyecto Federal de Innovación “Cielo para las infancias”, desarrollado junto con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La medida apunta a incorporar observación astronómica en el ámbito escolar y a ampliar el acceso a herramientas científicas en distintas localidades de la provincia. Según lo informado, la iniciativa se orienta a la experimentación y al descubrimiento desde las aulas.

La actividad fue encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y contó con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, Jorge Castro; la directora del proyecto, Natalia Núñez; además de autoridades de ambas instituciones, supervisoras, directivos, docentes y estudiantes. La participación de la universidad en el esquema de implementación ubica al programa en un formato de cooperación institucional entre el sistema educativo provincial y la casa de estudios. Ese encuadre es relevante porque combina equipamiento, formación y seguimiento pedagógico.

Formación y uso compartido

Fuentes señaló que la entrega integra el trabajo conjunto con la universidad y sostuvo: “Llevar estos telescopios a las escuelas es una gran oportunidad para nuestros estudiantes. Son herramientas que abren puertas, despiertan curiosidad y permiten descubrir nuevos caminos. Quizás para algunos chicos esta experiencia sea también el primer paso para estudiar Astronomía. Agradecemos a la UNSJ por esta posibilidad. Seguimos trabajando por el San Juan del futuro”. Núñez, por su parte, explicó que la etapa siguiente incluirá instancias de capacitación para docentes y el registro de las observaciones realizadas por los estudiantes. También indicó que las escuelas receptoras fueron denominadas “Escuelas Pulsar”, con el objetivo de que los telescopios puedan ser utilizados por otras instituciones del mismo departamento y por sus comunidades.

Características técnicas

Los equipos entregados son telescopios reflectores con objetivo de 76 milímetros de diámetro, distancia focal de 900 milímetros, tres oculares, buscador 5x24 y trípode de aluminio con montura ecuatorial, entre otras características técnicas. Ese detalle es central para dimensionar el tipo de instrumento incorporado a las escuelas y el uso que puede tener en actividades de observación básica. La especificación técnica también permite distinguir que no se trata de material didáctico simbólico, sino de equipamiento apto para prácticas concretas.

Luego de la entrega, especialistas instalaron uno de los telescopios en la Plaza Seca y los estudiantes realizaron sus primeras observaciones del cielo. Con ese paso, la jornada pasó de la presentación institucional a una experiencia inicial de exploración científica en territorio escolar. El desarrollo posterior del programa dependerá de la capacitación docente, del uso compartido de los equipos y del registro de las observaciones en cada una de las escuelas alcanzadas.