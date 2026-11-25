Los haberes y la segunda cuota del SAC se acreditarán desde el 9 de diciembre. El cronograma se ordena por DNI y por nivel de ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilaciones y pensiones, con la acreditación de la segunda cuota del aguinaldo junto con los haberes mensuales. Según el organismo previsional, ambos conceptos se depositarán en una misma operación y sin trámites adicionales para los beneficiarios.

El cronograma comenzará el miércoles 9 de diciembre y se extenderá hasta el miércoles 23, con un esquema definido por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y por el nivel de ingresos. La organización distingue entre quienes cobran dentro del primer tramo y quienes superan ese límite, una segmentación que ya forma parte de la operatoria habitual del sistema previsional.

Para los jubilados y pensionados incluidos en el primer tramo, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se pagará junto con los haberes de diciembre según la terminación del DNI. Los documentos finalizados en 0 cobrarán el 9 de diciembre; los terminados en 1, el 10 de diciembre; los terminados en 2, el 11 de diciembre; los terminados en 3, el 14 de diciembre; los terminados en 4, 5 y 6, el 15 de diciembre; y los terminados en 7, 8 y 9, el 16 de diciembre.

Segundo tramo

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el primer intervalo de ingresos, el calendario continuará después. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 17 de diciembre; los finalizados en 2 y 3, el 18 de diciembre; los terminados en 4 y 5, el 21 de diciembre; y los que concluyen en 6 y 7, el 22 de diciembre. En esos casos, la acreditación también se hará automáticamente en las cuentas bancarias donde se perciben las prestaciones.

Plazo previsto

El esquema difundido por Anses deja pendiente una fecha dentro del cronograma general, que se extiende hasta el 23 de diciembre. La definición completa del calendario resulta relevante para la planificación de pagos de fin de año de jubilados y pensionados, en un período en el que se concentran la prestación mensual y la segunda cuota del aguinaldo.