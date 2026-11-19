La vicepresidenta se diferenció de Milei tras el cierre de la planta de Mar del Plata. Arcor atribuyó la decisión a la falta de materia prima local y a un cambio global del sector.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del Gobierno de Javier Milei al pronunciarse sobre la crisis de la industria nacional, en medio del cierre de la planta de conservas de La Campagnola en Mar del Plata. La decisión de Arcor afecta a 75 trabajadores y se tomó después de meses de paralización de la producción de conservas de atún y caballa, la actividad principal de esa unidad. El caso vuelve a exponer el impacto laboral de la retracción productiva en un sector que depende de insumos específicos y de condiciones de abastecimiento estables.

En su cuenta de la red social X, Villarruel escribió: “Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina. Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”. La publicación estuvo acompañada por la comunicación sobre el cierre de la planta. La vicepresidenta y titular del Senado ya había expresado posiciones similares en otras intervenciones públicas vinculadas con la actividad productiva.

Antecedentes recientes El 17 de agosto, durante la Expo Venado 2026, Villarruel dijo que estaba “sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”. En esa oportunidad sostuvo que la dirigencia política debía “empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto”. Más tarde, el 4 de noviembre, recibió a la Cámara del Papel y Afines (CAPA) para “escuchar la realidad del sector, sus desafíos y las problemáticas que enfrentan en una actividad fundamental para la industria nacional”, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La posición de Arcor El 30 de octubre, Villarruel visitó Reciclar, una empresa argentina “con 32 años de trayectoria y 400 empleados, que recupera y procesa 30.000 toneladas de envases plásticos por año”, según precisó en sus redes. En paralelo, Arcor explicó que se vio obligada a empezar a importar atún desde el exterior porque dejó de pescarse en la Argentina. En un comunicado, la empresa señaló que “el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen”.

La compañía agregó que “la combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible”. Con ese fundamento, resolvió el cierre de la planta de atún y la afectación de los 75 trabajadores. El desenlace abre ahora una etapa de seguimiento sobre la situación del personal y sobre eventuales definiciones empresarias o sindicales vinculadas con la continuidad laboral.