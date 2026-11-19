La ministra de Capital Humano dijo que responderá con cartas documento a quienes la difamen. También vinculó el escenario político con los comicios de 2027.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció este jueves que sufrirá "todo tipo de operaciones" hasta las elecciones presidenciales de 2027. Lo hizo a través de su cuenta en la red social X, donde también advirtió que responderá con cartas documento a quienes considere responsables de difamarla. El planteo se inscribe en un contexto de campaña anticipada y de disputa política hacia los próximos comicios nacionales.

"Aparentemente vamos a padecer todo tipo de operaciones hasta las elecciones", escribió la funcionaria, y agregó: "No está de más aclarar que cada uno de los operadores recibirá su carta documento porque no voy a permitir que mientan ni me ensucien gratuitamente". La referencia a la carta documento implica una intimación formal con valor legal, usualmente utilizada para dejar constancia de una notificación o reclamo. Pettovello no identificó en ese mensaje a personas, medios o espacios políticos concretos.

Señalamientos políticos

En el mismo mensaje, Pettovello apuntó contra quienes, según su interpretación, llevarían adelante esas maniobras. "Sepan los ciudadanos que van a intentar deshonrarnos y calumniarnos porque están entregados al mejor postor", sostuvo. La ministra enmarcó esas supuestas acciones en una disputa más amplia por el rumbo del país y vinculó el debate con la definición electoral de 2027.

"Quizás este sea un momento bisagra para elegir que Argentina queremos para el futuro, si la de los mafiosos y enriquecidos a través de la política o los que queremos construir un proceso sostenible para las futuras generaciones", afirmó. La declaración no aportó nombres ni precisiones sobre los hechos que motivan la advertencia, por lo que el contenido queda circunscripto a una denuncia política difundida por la propia funcionaria. En ese marco, la afirmación debe leerse como una posición pública y no como una constatación independiente.

Antecedente reciente

No es la primera vez que Pettovello realiza una advertencia de este tipo. El 16 de noviembre, también en sus redes sociales, había escrito: "Si me pasa algo ya saben dónde apuntar, pero noy a ceder". Ese antecedente muestra una línea discursiva reiterada en la que la ministra asocia su exposición pública con eventuales operaciones políticas o mediáticas. Por el momento, no hubo en el texto difundido una referencia a denuncias judiciales, nombres propios ni a medidas concretas más allá de la amenaza de enviar cartas documento.

El dato relevante para seguir es si la funcionaria formaliza presentaciones legales o si identifica públicamente a los supuestos responsables de las operaciones que dice prever hasta las elecciones de 2027.