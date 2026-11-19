El gremio afirmó que Economía evalúa pasar a enero el segundo SAC de empleados con salarios superiores a $1.500.000. Hacienda lo negó y aseguró que los pagos se harán en tiempo y forma.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el gobierno de Javier Milei analizaría postergar hasta enero el pago del segundo medio aguinaldo de una parte de los trabajadores del sector público nacional. Según el sindicato que conduce Rodolfo Aguiar, la iniciativa estaría bajo evaluación del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y alcanzaría a quienes perciben salarios superiores a $1.500.000. La cartera económica desmintió esa versión y sostuvo que los haberes y compromisos salariales se abonarán en tiempo y forma.

De acuerdo con la presentación gremial, el traslado del pago permitiría diferir una erogación estimada en alrededor de un billón de pesos. ATE vinculó esa posibilidad con la búsqueda oficial de sostener el equilibrio fiscal y cumplir las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco, el sindicato advirtió que el impacto no se limitaría al calendario de pagos, sino que afectaría el ingreso disponible de los trabajadores en un período de alta demanda de gastos familiares.

Desmentida oficial

El Destape consultó al Ministerio de Economía por la denuncia difundida por ATE. Voceros del Palacio de Hacienda calificaron la información como “completamente falso”. Luego, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, afirmó: “Nunca se dejó ni se va a dejar de pagar salarios, jubilaciones, asistencia social o cualquier gasto relevante en tiempo y forma”. La respuesta oficial dejó planteada una contradicción directa con la advertencia sindical, aunque no aportó detalles adicionales sobre eventuales cambios en el cronograma de liquidación.

ATE sostuvo que la eventual postergación se apoyaría en la necesidad de mejorar el resultado fiscal de diciembre. Según las estimaciones difundidas por el gremio, el déficit primario de ese mes podría superar los $3,6 billones y el resultado financiero negativo excedería los $4,1 billones. En ese contexto, el sindicato afirmó que diferir parte del aguinaldo hacia enero aliviaría los desembolsos de fin de año, pero trasladaría la obligación al mes siguiente.

Marco legal y conflicto abierto

El reclamo gremial se apoya en el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, que fija para la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) el vencimiento del 18 de diciembre de cada año. La norma establece además que la primera mitad del aguinaldo vence el 30 de junio y que cada cuota equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre correspondiente. En el caso del empleo público nacional, sin embargo, existen distintos regímenes laborales, por lo que la aplicación concreta debe analizarse según cada vínculo.

Aguiar responsabilizó a Milei y a Caputo por la iniciativa que, según el sindicato, está en evaluación. También cuestionó la política salarial del sector público y sostuvo que el Ejecutivo buscaría usar el calendario de pagos para mejorar el resultado fiscal. “Quieren dejar a la gente sin aguinaldo para que les cierre un asiento contable. La perversidad de Milei y Caputo no tiene límites. Juegan con las necesidades de los trabajadores y sus familias”, afirmó el dirigente en el comunicado difundido por la organización gremial.

ATE señaló que el aguinaldo suele liquidarse entre el 18 y el 23 de diciembre y advirtió que una eventual modificación alteraría previsiones de consumo y compromisos ya asumidos por los trabajadores. El sindicato también planteó que, si la medida avanzara, podría responder con ocupaciones de organismos públicos. Por ahora, la discusión quedó instalada entre la denuncia gremial y la desmentida oficial, mientras el cronograma de pago de diciembre sigue siendo la variable a seguir.