El Senado convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de Discapacidad que replica casi todo el esquema de beneficios de la norma que vence en diciembre y que el Gobierno nacional había rechazado el año pasado. La votación reunió 71 apoyos y dejó firme un régimen permanente que elimina el carácter de emergencia y transitoriedad. La decisión adquiere relevancia porque fija reglas de aplicación más allá de la actual administración y ordena la continuidad de prestaciones, pensiones y coberturas.

Antecedentes y debate

La discusión se abrió un año después de que el oficialismo desestimara la ley de emergencia en Discapacidad. En el recinto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, sostuvo que “la única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad”. Según explicó, el texto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo. Desde la oposición, la ex gobernadora y senadora peronista Alicia Kirchner afirmó que “ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida”.

Posiciones en el recinto

La senadora catamarqueña Lucía Corpacci dijo que al presidente Javier Milei “no le interesan los discapacitados” y vinculó la sanción con la movilización de los colectivos del sector. A su turno, la senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez señaló que se trata de una ley que “mantiene reglas claras”. En la misma línea, la senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo planteó la necesidad de “optimizar recursos y acompañar a las provincias” para garantizar los servicios a las familias con personas con discapacidad. El presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, afirmó que la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden quedar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre.

Contenido de la norma

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, mantiene el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero le quita el carácter excepcional. Entre sus puntos centrales, permite compatibilizar una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). También conserva el nomenclador único, la actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria vinculado al índice de precios al consumidor (IPC) y la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud.

Financiamiento y control

En materia presupuestaria, la ley establece que la asignación del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. Además, crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo. Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, sostuvo que la norma “es un acuerdo social y un acuerdo político” y que establece “de dónde saldrán los fondos” para solventar las prestaciones.

Próximos pasos

A pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria para fijar un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma. La sesión del Senado también incluyó otros expedientes, entre ellos pliegos judiciales, el ascenso del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez y mociones de preferencia para la última sesión prevista para el 26 de noviembre, donde figura una prórroga del Estatuto del Periodista.