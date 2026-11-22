La vicepresidenta reclamó explicaciones al canciller por el catering de la Cancillería y relativizó sus dichos sobre cierres de empresas. El cruce suma un nuevo capítulo en las internas de La Libertad Avanza.

Victoria Villarruel volvió a tensar su vínculo con el gobierno nacional al acusar este domingo al canciller Pablo Quirno de estar “justificando lo indefendible” y reclamarle explicaciones públicas por el costo del catering que contrata la Cancillería. La vicepresidenta le recordó además que “fuimos votados para ser austeros”, en una crítica que combinó el debate por el gasto estatal con la discusión sobre el cierre de empresas. El planteo se produjo después de una entrevista televisiva del ministro en La Noche de Mirtha, el programa que conduce Juana Viale.

Durante esa emisión, Quirno relativizó el cierre de más de 32.000 empresas al responder a un comentario de la conductora sobre las dificultades de las pymes frente a la apertura importadora. Sostuvo que muchas de esas firmas eran unipersonales y que algunas personas pasaron a ser autónomas, lo que —según dijo— se traduce en más empleo. También atribuyó los cierres a la presión impositiva heredada de gobiernos anteriores y afirmó que eso expulsa a la gente del sistema formal. En ese tramo, el funcionario también mencionó una mejora de los salarios reales en el sector no formal.

El gasto observado Villarruel respondió con una objeción concreta sobre los gastos de la Cancillería. Señaló los presuntos costos de un catering que, según su planteo, se habría prorrogado por seis meses mediante un contrato de comidas formales con la empresa ETNIK, con un aumento del 20% por cubierto. De acuerdo con los números que expuso, el servicio para los encuentros del canciller pasaría de $97.500 a $117.000 por persona, y el de secretarios y otras autoridades, de $93.650 a $112.380. El tope autorizado sería de $45,9 millones, aunque hasta ahora no hubo una respuesta oficial de la Cancillería.

Antecedentes del cruce El episodio se inscribe en una secuencia de tensiones previas entre Villarruel y dirigentes de La Libertad Avanza. En agosto, Quirno le había pedido que diera “un paso al costado” si no compartía el rumbo del Gobierno, después de mensajes en los que la vicepresidenta expresó su “genuina preocupación” por el estado del Presidente. En esa oportunidad, el canciller calificó sus comentarios de “pseudo golpistas”, en línea con las críticas que también habían formulado Patricia Bullrich y Diego Santilli.

La vicepresidenta respondió entonces que no desestabiliza a nadie y que actúa con apego a las instituciones y a la Constitución nacional. También cuestionó el tono del canciller al afirmar que “el canciller creo que se ha excedido, y creo que estas palabras deberían ser dichas cara a cara, no para escandalizar a la población”. Esa disputa se sumó a otros intercambios que Villarruel mantuvo con funcionarios y legisladores oficialistas durante los últimos meses.

Más choques en la coalición En marzo, Villarruel había difundido críticas a Manuel Adorni por un viaje a Nueva York en el marco de Argentina Week. En junio, cuestionó las explicaciones del entonces funcionario sobre su declaración jurada y dijo que le parecía “una vergüenza su accionar y sus explicaciones”. Días después, en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, adonde concurrió sin invitación de la Casa Rosada, sostuvo que no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Tras su renuncia, ironizó con un “Solo entré para leer los comentarios”.

La semana pasada también apuntó contra Juliana Santillán, que había difundido un video para explicar por qué la inflación de octubre fue del 2,2% frente al 1,9% de septiembre. Villarruel respondió en X: “Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”. En otro intercambio, calificó de “agente inglés” a la diputada Sabrina Ajmechet por un viejo posteo sobre Malvinas y volvió a cuestionar a quienes, según dijo, no fueron votados. El conflicto interno sigue abierto mientras el Gobierno enfrenta presión por la actividad económica, el riesgo país y las definiciones sobre el programa oficial.