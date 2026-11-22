El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuestionó la posibilidad de que Cristina Kirchner encabece una candidatura en 2027 y sostuvo que sostener esa discusión favorece al Gobierno de Javier Milei. En paralelo, reclamó una renovación del peronismo y la construcción de un proyecto nacional antes de definir nombres para las próximas elecciones. La definición se produjo en el marco de un encuentro peronista realizado en San Fernando, donde distintas vertientes del justicialismo debatieron la reorganización del espacio.

Urtubey afirmó que “al discutir sobre cuestiones que hoy no son posibles le terminás haciendo juego al Gobierno”, en referencia al futuro electoral de la expresidenta. También señaló que el peronismo no debería limitar su propuesta a repetir experiencias anteriores. “Nosotros no podemos pretender decirle a la gente: ‘Miren, vamos a volver a hacer lo que hicimos antes, porque obviamente no te va a votar nadie’”, sostuvo, al plantear que el espacio necesita actualizar sus ideas y superar las diferencias internas.

Cristina Kirchner y la situación judicial Consultado sobre el rol de Cristina Kirchner en el armado electoral del peronismo, Urtubey reconoció su influencia política, pero advirtió que su situación judicial condiciona una eventual participación. “Claramente ella no tiene posibilidad de participación en la medida en que no se resuelva ese recurso que se ha planteado a nivel internacional”, explicó, en alusión al planteo presentado ante organismos internacionales por la condena en la causa Vialidad. Ante la pregunta sobre si es hoy la dirigente más competitiva del peronismo, respondió: “Hoy no puede serlo”.

El exgobernador cuestionó, además, la sentencia que pesa sobre la expresidenta y la calificó como “arbitraria” e “injusta”. A la vez, remarcó que la discusión no debería concentrarse en una candidatura que hoy encuentra impedimentos judiciales, sino en la construcción de una alternativa política. En esa línea, sostuvo que el peronismo debe “elevar el umbral de institucionalidad” y “salir de la lógica hiperpersonalista” que, según dijo, caracterizó al espacio.

PASO, financiamiento y competencia interna Urtubey también criticó la reforma política impulsada por el Gobierno nacional, que contempla la suspensión de las PASO —Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias— para las elecciones de 2027. Dijo que su experiencia política le indica que cuando los gobiernos modifican los sistemas electorales para ser más competitivos, “habitualmente no les sirve para nada”. También cuestionó que esos cambios puedan reducir la participación ciudadana y afectar el funcionamiento democrático, tanto por la eliminación de las primarias como por las modificaciones previstas para el financiamiento de campaña.

Frente a ese escenario, consideró que el peronismo debería organizar una interna propia para definir candidaturas, incluso si finalmente se suspenden las PASO. Sobre eventuales postulantes como Axel Kicillof y Sergio Massa, evitó anticipar definiciones y sostuvo que “hoy no está el mapa completo”. Para Urtubey, antes de discutir nombres debe existir un programa común que ordene la propuesta electoral.

Equilibrio fiscal y RIGI En materia económica, el exmandatario defendió la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, aunque cuestionó la forma en que la administración de Javier Milei lleva adelante el ajuste. “Hay que alcanzar el equilibrio fiscal, porque la verdad que no hay equilibrio fiscal en la Argentina”, afirmó. También puso el foco en el RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, una de las principales herramientas del programa económico del Gobierno.

Urtubey planteó diferencias respecto de los beneficios impositivos que reciben determinados proyectos y las condiciones que enfrentan las empresas que producen en el país. Sostuvo que en Salta hay proyectos con RIGI que ya estaban en la provincia cuando él era gobernador hace ocho años, y puso en duda que todos representen inversiones nuevas. “Me parece que la igualdad ante la ley es central para crecer”, expresó. También advirtió sobre las exenciones a grandes inversiones mientras se reducen subsidios al transporte y otros servicios, y cerró con una advertencia sobre los beneficios otorgados a proyectos de “500 palos verdes”.