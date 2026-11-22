El ex jefe de Gobierno porteño arma una alternativa propia y tantea una interna con Martín Lousteau y Leandro Santoro. Su estrategia apunta a enfrentar a Jorge Macri si se consolida una alianza con La Libertad Avanza.

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta trabaja en un armado político para volver a disputar la Ciudad de Buenos Aires en 2027 y sostiene como eje el lema de la “segunda transformación”. En ese esquema, busca posicionarse como alternativa a la gestión de Jorge Macri, a quien atribuye un posible alineamiento con La Libertad Avanza. La lectura de su entorno es que ese escenario abriría un espacio de representación en el centro político de la Ciudad.

Rodríguez Larreta ocupa hoy una banca de legislador porteño tras haber obtenido más del 8% de los votos en 2025. En su entorno consideran que existe un espacio amplio para reunir a sectores macristas desencantados, radicales, peronistas, centroderecha moderada, progresistas e independientes. Un dirigente del círculo íntimo del ex jefe de Gobierno dijo a la Agencia Noticias Argentinas: “La notoria decisión de Jorge Macri de ser el candidato de La Libertad Avanza hace que los que no tenemos una ideología tan extrema no tengamos nada que ver”.

Exploración electoral

Según esa misma fuente, el larretismo empezó a evaluar una interna de tres con Martín Lousteau y Leandro Santoro, con la idea de que el ganador de esa primaria enfrente después a Jorge Macri. El argumento interno es que, si se concreta un entendimiento entre el PRO y La Libertad Avanza, Rodríguez Larreta no tendría lugar en esa oferta electoral. La fuente consultada sostuvo además que, frente a ese tablero, el ex jefe de Gobierno es el mejor posicionado para un eventual balotaje contra Jorge Macri.

Armado legislativo

En la Legislatura porteña, Rodríguez Larreta integra el bloque Confianza y Desarrollo, acompañado por Emmanuel Ferrario, que preside la bancada, Guadalupe Tagliaferri, Graciela Ocaña de Confianza Pública, Sebastián Nagata y Edgardo Alifraco. A ese esquema se suman referentes de la Coalición Cívica como Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, además del ex ministro de Cultura Pablo Avelluto. También integra el armado el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que tiene como diputados nacionales a Oscar Zago y Eduardo Falcone.

Estrategia para 2027

La construcción política del ex jefe de Gobierno se apoya en un frente porteño amplio por fuera del PRO, una plataforma legislativa de más de 100 proyectos bajo el sello Metrópolis y una confrontación directa con las políticas de seguridad e integración urbana de Jorge Macri. Entre sus críticas aparecen el estado general de la Ciudad, con señalamientos sobre limpieza urbana y falta de obras significativas, en contraste con su propia etapa de gestión entre 2015 y 2023. También cuestiona el discurso de Jorge Macri hacia las villas y hacia las organizaciones sociales que asisten a personas en situación de calle, y reivindica las urbanizaciones de barrios populares realizadas durante sus dos mandatos.

En paralelo, su equipo difundió un video generado con inteligencia artificial en el que aparece en un centro de monitoreo y ordena detonar tramos de la Avenida General Paz bajo la consigna “Vamos a derribar el muro”. Según se explicó, la pieza funciona como metáfora de un proyecto de integración entre la Ciudad y el conurbano bonaerense. Entre sus planteos figuran plataformas verdes sobre sectores de la avenida, estacionamientos vinculados al transporte público, la construcción de 25.000 viviendas para clase media en el sur porteño, la reconversión del microcentro y la urbanización de barrios populares.