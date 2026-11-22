El medio británico señaló que la incertidumbre electoral y la actividad débil complican el plan oficial. También puso en duda la estrategia para afrontar los vencimientos de 2027.

El periódico británico Financial Times planteó un escenario de dudas sobre la economía argentina al advertir que la creciente incertidumbre electoral y el estancamiento de la actividad ponen en jaque el plan del Gobierno para saldar sus compromisos de deuda.

En su publicación, el medio puso el foco en el aumento del riesgo país, la suba de los costos de financiamiento y la caída de la aprobación pública del presidente Javier Milei, que retrocedió al 35%, según el artículo, en un contexto en el que la economía habría ingresado en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026. Ese cuadro, siempre de acuerdo con el reporte, también afecta las proyecciones del oficialismo para las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Lectura política y de mercado

El informe sostuvo que la pérdida de impulso de la actividad abre la posibilidad de un retorno del peronismo y de una reversión de las reformas económicas. En ese marco, Ramiro Blazquez Giomi, estratega de StoneX, dijo en el artículo: “Milei sigue siendo competitivo, pero durante mucho tiempo el mercado dio por sentado que su reelección estaba prácticamente asegurada; ahora, las encuestas nos indican que nos enfrentamos a un escenario mucho más incierto”.

Financiamiento y vencimientos

En materia financiera, el medio alertó sobre un bache de liquidez crítico y señaló que la tendencia negativa de la deuda emergente socava la estrategia del ministro Luis Caputo para cubrir 17.000 millones de dólares en vencimientos con bonistas en 2027. Según cálculos citados de la consultora FMyA, el encarecimiento de la financiación provocó un déficit de casi 10.000 millones de dólares en el esquema oficial.

Sobre la factibilidad del plan gubernamental, el economista Fernando Marull sostuvo: “Caputo asegura al mercado que el programa de financiación sigue estando cubierto, pero quienes hacemos los cálculos vemos que, dadas las condiciones actuales, eso no es así”. El reporte añadió que desde agosto se suspendió la emisión de deuda soberana en dólares bajo ley local porque los inversores exigían rendimientos de hasta el 17%.

Variables externas y alternativas

El análisis también atribuyó parte de la presión al contexto internacional, con el alza de la energía, mayores tasas en EE. UU. y la volatilidad financiera como factores que elevan la aversión al riesgo argentino. En esa línea, la consultora MAP Latam afirmó que “Argentina se ha distanciado del resto de la región” y remarcó que será “difícil que la prima de riesgo país vuelva a los niveles de mediados de año” sin una reactivación de sectores como la construcción, el comercio y la industria manufacturera.

Por último, el Financial Times señaló que el Gobierno contempla recurrir al swap de 19.000 millones de dólares con China, obtener financiamiento de organismos multilaterales o cerrar préstamos repo con bancos internacionales. Sin embargo, el mismo artículo citó a Fernando Marull, quien afirmó que “la ventana para nuevas emisiones internacionales está ahora totalmente cerrada”, en un escenario en el que la disponibilidad de crédito sigue condicionada por el clima político y financiero.