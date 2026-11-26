Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos, asumió como delegado normalizador del Partido Intransigente (PI) en San Juan y anticipó que buscará incorporar la problemática habitacional y el acceso a la vivienda al debate político provincial. La designación marca el inicio de una nueva etapa para el espacio, que, de acuerdo con lo señalado por el dirigente, lleva alrededor de diez años sin actividad.

La designación fue comunicada por el propio Bazán, quien expresó su satisfacción por asumir la responsabilidad y sostuvo que el objetivo es recuperar la presencia del partido y sus principios históricos: democracia, soberanía política, independencia económica, justicia social y defensa de los derechos del pueblo.

En diálogo con la prensa, explicó que la propuesta comenzó a tomar forma hace aproximadamente dos meses, aunque decidieron esperar la intervención del Juzgado Federal antes de avanzar públicamente. Según indicó, la mesa partidaria ya los había designado como normalizadores y ahora deberán continuar con los trámites necesarios para reorganizar el espacio, con el acompañamiento de abogados locales y apoderados nacionales.

Bazán consideró que esta nueva responsabilidad representa una oportunidad para trasladar al ámbito político los reclamos que vienen impulsando desde la Asociación de Inquilinos. En ese sentido, señaló que las gestiones y propuestas realizadas desde las organizaciones no siempre consiguen los resultados esperados, por lo que entendió que la participación política puede convertirse en otra herramienta para intentar resolver esas demandas.

La vivienda como eje de la propuesta

Uno de los principales planteos de Bazán está relacionado con la dificultad para acceder a una vivienda y el escenario que podría afrontar San Juan en los próximos años. Advirtió que el crecimiento de la actividad minera puede generar nuevas presiones sobre el mercado inmobiliario y provocar que trabajadores de otros sectores encuentren mayores obstáculos para alquilar.

Como referencia, mencionó la situación de Vaca Muerta, en Neuquén, y los problemas habitacionales que, según sostuvo, acompañan el desarrollo de esa actividad. También contó que mantienen contacto con referentes de esa provincia y que intercambiaron experiencias sobre el impacto del crecimiento económico en el acceso a la vivienda.

Para el dirigente, se trata de una problemática que debería ocupar un lugar central en la agenda de los partidos políticos, más allá de sus pertenencias ideológicas. “No podemos seguir acompañando el crecimiento inmobiliario de una o dos o tres familias. Tenemos que intentar cambiar eso para que todos puedan tener la posibilidad de tener su vivienda”, planteó.

En esa línea, resumió su mirada con una definición: “Que se planee para mil personas una casa cada uno y no para una persona con mil viviendas”. Además, cuestionó que, a su entender, el debate sobre el acceso a la vivienda no tenga suficiente lugar en las propuestas partidarias y sostuvo que es necesario discutir los intereses que intervienen en el negocio inmobiliario.

Primero, la normalización del partido

Consultado sobre la posibilidad de presentar candidatos en las próximas elecciones provinciales, Bazán aclaró que todavía no hay una definición en ese sentido. Afirmó que la prioridad inmediata es completar la normalización institucional del Partido Intransigente y, posteriormente, evaluar los pasos políticos a seguir.

Explicó que viene manteniendo conversaciones con distintos sectores sociales y gremiales, tanto desde la Asociación de Inquilinos como desde su participación en la CTA Autónoma, donde se desempeña como uno de los secretarios. Según indicó, esos intercambios les permitieron conocer otras problemáticas de la provincia y pensar posibles líneas de trabajo.

Bazán también recordó que anteriormente acompañaba al Partido Justicialista desde el espacio de los inquilinos, aunque consideró que actualmente ese sector tiene cuestiones internas que resolver. Por eso, sostuvo que la nueva etapa les permitirá desarrollar una construcción política propia y analizar con qué espacios pueden trabajar.

En ese marco, dejó en claro que la participación política estará vinculada con el compromiso de impulsar políticas públicas de acceso a la vivienda. “Vamos a participar del lado donde se comprometa a trabajar en políticas de acceso a la vivienda”, afirmó.

El mensaje difundido por Bazán tras su designación también plantea la intención de incorporar la experiencia de organización y lucha del sector inquilino, junto con otros sectores sociales que, según expresó, necesitan ser escuchados. La propuesta apunta a construir un partido “amplio, plural y participativo”, mientras comienza el proceso para recuperar la estructura partidaria en San Juan.