En lo que va de 2026, Javier Milei realizó 17 viajes al exterior que, según el informe de Jefatura de Gabinete al Congreso, costaron $ 1.513.744.295 y u$s 1.619.111, equivalentes a más de $ 2500 millones. Con ese cálculo, el total informado supera los $ 4 mil millones. El reporte será defendido por Diego Santilli este miércoles en el Senado.

El documento precisa que el Presidente salió en 15 ocasiones de la Argentina utilizando aviones de la flota aérea presidencial, según informó el Ministerio de Defensa. La primera salida del año fue a Asunción, el 17 de enero, y la última a Madrid, el 20 de octubre. En ese tramo también hubo una cuarta visita a la capital española, a comienzos de noviembre, que no fue incluida en el informe. Según la planilla, Milei pasó 54 días en el exterior entre enero y octubre, con un promedio de 74 horas por viaje.

Vuelos privados y costos operativos

El listado de Jefatura de Gabinete consigna además que el Gobierno contrató dos aviones privados para trasladar al mandatario a Quito y Cali, entre el 5 y el 7 de agosto, por u$s 143.000, y a Nueva York, en septiembre, por u$s 195.000. Para los viajes en la flota presidencial, el Ejecutivo desagregó los costos de combustible en pesos cargados en la Argentina y en el exterior, más las tasas aeroportuarias. El presupuesto vigente de la Secretaría General de la Presidencia para pasajes en aviones privados y viáticos asciende a $ 3.111.762.545, de los cuales ya se ejecutó el 59,11%.

Hospedajes y viáticos

En materia de alojamiento y viáticos, la Secretaría General de la Presidencia informó gastos por $ 268.860.399 en el informe 145. A esa cifra se suman erogaciones consignadas en una presentación previa incluida por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni en abril, por $ 188.864.319, antes de su renuncia. Con ese adicional, el total pagado por la dependencia asciende a $ 457.724.718. El hospedaje más costoso fue The Langham, en Nueva York, por $ 81.037.474, seguido por Steigenberger Grandhotel Belvédère, en Davos, por $ 73.179.186.

El informe también detalla que en una gira que incluyó Miami, Nueva York y Santiago de Chile se gastaron $ 85.667.704 en alojamiento, mientras que por dos estadías en el Hyatt Regency Hesperia, en Madrid, se desembolsaron $ 55.990.236. Para las noches en París, durante la Argentina Week, Presidencia abonó $ 40.800.903 entre viáticos y hotel. En cuatro casos, el hospedaje fue financiado por los países anfitriones: Chile, Hungría, Israel, Perú y Ecuador.

Detalle de las giras

El recorrido informado arranca el 17 de enero, cuando Milei viajó a Paraguay en el avión T-95 para participar de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Luego, el 20 de enero, se trasladó a Suiza en el ARG-01, con gastos por $ 65.579.460 en combustible local y u$s 104.343 en combustible y tasas aeroportuarias. Más adelante, entre el 18 y el 20 de febrero, viajó a Washington; entre el 6 y el 11 de marzo, a Miami, Nueva York y Santiago de Chile; y el 13 de marzo, a España.

La nómina sigue con Hungría el 20 de marzo, Israel el 18 de abril, Los Angeles entre el 5 y el 7 de mayo, y una segunda visita a Madrid entre el 24 y el 27 de junio. Después figuran Brasil el 24 de julio, Perú el 27 de julio, Ecuador y Colombia entre el 5 y el 7 de agosto, Chile el 3 de septiembre, Nueva York entre el 21 y el 24 de septiembre, París el 30 de septiembre y Washington el 14 de octubre. El cierre del informe ubica el último viaje consignado a Madrid, el 20 de octubre, con gastos detallados por Defensa y por la Secretaría General.