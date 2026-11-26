El paso internacional de Agua Negra todavía no tiene fecha de apertura y su habilitación depende de la evolución climática en la cordillera. Así lo confirmó Juan José Dubos, secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de San Juan, en una entrevista en el programa De qué se trata, de La Mil20. El funcionario atribuyó la demora a las intensas nevadas y a las dificultades del lado chileno. También sostuvo que, por ahora, no existe una definición cierta sobre cuándo podría reanudarse la circulación.

Dubos explicó que la situación más compleja se registra en el sector de Chile, donde hay acumulaciones de nieve que en algunos puntos superan los seis metros. A ese cuadro se suma el inicio de los deshielos, un proceso que puede generar derrumbes y complicar la seguridad vial. En ese contexto, indicó que la apertura no puede resolverse sin una planificación logística previa. “Resulta imposible en este momento abrir el paso y no hay una fecha cierta de cuándo sería la apertura, si es que la hay”, afirmó.

La falta de habilitación también repercute en las tradicionales veranadas, porque no hubo pedidos desde Chile para trasladar ganado a territorio sanjuanino. Según el funcionario, las lluvias registradas en el país vecino permitieron recuperar vegas que estaban secas, por lo que no se planteó la necesidad de usar campos de pastoreo de San Juan. Esa variable reduce, por ahora, uno de los movimientos estacionales que suele depender de la apertura del corredor cordillerano.

Agenda binacional

En paralelo, Dubos confirmó que el encuentro binacional previsto en Chile se realizará los días 2 y 3 de diciembre. Dijo que participarán el gobernador Marcelo Orrego, la ministra de Gobierno, el ministro de Turismo, Cultura y Deportes y representantes de otras áreas provinciales, entre ellas Producción y Minería. El objetivo será trabajar en mesas sobre temas de interés común entre San Juan y la región de Coquimbo. Sin embargo, advirtió que el traslado terrestre no sería posible por las condiciones actuales y que tampoco hay certezas sobre la circulación por los pasos cordilleranos.

Asesoramiento previsional

El secretario también informó que la Dirección de Asesoramiento Previsional, dependiente de su área, recibió más de 5.000 consultas en lo que va del año y acompañó a unas 1.600 personas en el inicio de sus trámites jubilatorios. Recomendó que quienes estén próximos a alcanzar la edad jubilatoria revisen su situación con anticipación, incluso con unos diez años de margen, para verificar aportes y evaluar si deberán completar períodos faltantes. El servicio es gratuito y funciona en el pabellón 5 de la Casa de Gobierno, con canales de contacto por correo electrónico, WhatsApp o teléfono a través de los medios oficiales del Gobierno provincial.

Subastas y faltas

Dubos además se refirió a la modificación de la ley que regula el destino de los vehículos depositados en el predio judicial de 9 de Julio. Explicó que la norma anterior contemplaba la compactación de los rodados retenidos por más de seis meses, pero que ahora también se prevé subastar los que estén en condiciones de uso y no representen un riesgo. Lo recaudado se destinaría a iniciativas ambientales y campañas sociales, mientras que los vehículos muy deteriorados seguirán el proceso de compactación. El funcionario indicó que el depósito está “un 90 y pico por ciento completo” y que aún no se concretaron los procedimientos licitatorios para poner en marcha ambas medidas.

En el tramo final de la entrevista, el secretario mencionó el trabajo de la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, la participación provincial en el mecanismo local de prevención de la tortura y los malos tratos, y el caso de Albardón, por el que seis policías fueron procesados. También describió que las multas de la Justicia de Faltas se actualizan por la Unidad Fija, cuyo valor depende del precio del litro de nafta súper, y enumeró infracciones frecuentes como alcoholemia positiva, falta de documentación, ausencia de cinturón o casco, semáforo en rojo y estacionamiento en doble fila. Como último dato operativo, señaló que el crecimiento de la población y de las infracciones podría volver necesaria la creación de nuevos juzgados de faltas.