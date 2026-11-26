El jefe de Gabinete defendió en el Senado el estado de las tenencias de oro y pidió revisar el informe de la AGN. También expuso cifras sobre reservas, deuda, empleo e YPF.

Al brindar un informe de gestión en el Senado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó hoy que “las reservas de oro de la República Argentina están perfectamente cuidadas”. Sostuvo que una parte de las tenencias está en las bóvedas del Banco Central y otra en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), con sede en Basilea. También remarcó que existe un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) y desafió a la oposición a consultarlo.

La respuesta se produjo tras una pregunta de la senadora riojana del bloque del PJ Florencia López. Santilli insistió en que no había margen para dudas sobre el resguardo de esos activos y agregó una frase irónica dirigida a los cuestionamientos opositores: “Parece que vieron La casa de papel y que se fumaron el oro”. El planteo dejó expuesto uno de los ejes de la sesión informativa: la administración de las reservas internacionales y la forma en que el Gobierno busca respaldar su política económica.

Reservas, deuda y déficit

En su exposición, Santilli afirmó que la administración de Javier Milei recibió “11 mil millones de dólares de reservas negativas” y aseguró que el actual gobierno pasó de “-11 mil a +50 mil millones de dólares”. En la misma línea, planteó que la deuda externa de Argentina era de 144 mil millones de dólares en 2001 y de 487 mil millones en 2023, y atribuyó “el 82% de la diferencia” a gobiernos anteriores. También defendió la decisión oficial de no sostener el déficit fiscal y afirmó: “Este gobierno no se endeuda para pagar más déficit”.

Empleo e inflación

El jefe de Gabinete vinculó el punto de partida de la gestión con la inflación del gobierno anterior y dijo que ese proceso “destruyó salarios, destruyó pymes, juicios laborales”. Según su planteo, la prioridad inicial fue bajar la inflación para poder proyectar costos y actividad. En materia laboral, aseguró que el proceso libertario generó “645 mil puestos de empleo”, aunque reconoció que creció el empleo informal y que los sectores no se recuperan al mismo ritmo. También sostuvo que en 2023 el salario formal promedio no alcanzaba para cubrir la canasta de una familia tipo, cuadro que dijo que se revirtió.

Obra pública y YPF

Sobre obra pública, Santilli defendió la participación privada y afirmó que “el privado lo hace mejor, más rápido, con menos costos y sin corrupción”, aunque también mencionó proyectos de infraestructura financiados con recursos de Nación. En paralelo, destacó el desempeño de YPF, a la que describió como una compañía que cotiza en bolsa y tiene tres sistemas de auditoría. Según dijo, la petrolera “este año va a dejar 2.800 millones de ganancias y el año que viene va a estar muy por encima de eso”. Cerró su exposición con la idea de una economía sin inflación, sin déficit y con inversiones en marcha, aunque admitió que el proceso todavía no resolvió todos los problemas.

Cuestionamientos de la oposición

Antes del cierre de la intervención oficial, el senador chaqueño Jorge Capitanich puso el foco en el vínculo con Brasil y en la política exterior. Señaló que el país vecino es el principal socio comercial de Argentina y advirtió por el retiro del embajador brasileño y por la tensión diplomática. También preguntó cuál será la posición del Gobierno respecto de la integración regional y si la política exterior quedará limitada a un alineamiento con Estados Unidos. Por su parte, Alicia Kirchner habló de recesión y pérdida de empleo en Santa Cruz, mientras Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó la mirada oficial sobre la situación económica y recordó el debate por la recuperación de YPF y el gasoducto previsto desde 2015.

En otro tramo, el senador rionegrino Martín Soria interrogó a Santilli por los salarios del directorio de YPF y recordó que el jefe de Gabinete fue designado en ese cargo y hoy está en uso de licencia sin goce de sueldo. Soria afirmó que, según los balances de la empresa, cada uno de los once directores ganaba en 2025 89 millones de pesos por mes. Santilli respondió que “cero es lo que cobro” y prometió averiguar cuánto perciben los directores. El dato queda ahora atado a la revisión de los balances y a la información que el funcionario se comprometió a reunir.